INTERCEPTĂRI. Cum și-ar fi negociat șpaga procurorul Gigi Ștefan. Nu s-ar fi mulțumit doar cu bani: „Un ied putem să tăiem?”
INTERCEPTĂRI. Cum și-ar fi negociat șpaga procurorul Gigi Ștefan. Nu s-ar fi mulțumit doar cu bani: „Un ied putem să tăiem?”

Israelul, din nou în centrul unui scandal politic la Eurovision. „Bangaranga a salvat Europa”, după ce a câștigat trofeul

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Israel Eurovision 2026
Getty

Bulgaria a câștigat sâmbătă seara Eurovision Song Contest 2026 cu 516 de puncte, într-o finală desfășurată la Viena care va fi reținută mai puțin pentru muzică și mai mult pentru tensiunile politice care au umbrit-o de la bun început. 

autor
Stirileprotv

Cântăreața Dara, pe numele real Darina Yotova, a adus țării sale prima victorie din istoria participării la concurs, cu piesa „Bangaranga" — un anthem energic de dans care a cucerit atât juriile profesioniste, cât și publicul.

Israelul a terminat pe locul al doilea cu 343 de puncte, pentru al doilea an consecutiv, iar România a obținut locul trei cu 296 de puncte și piesa „Choke Me" — cel mai bun rezultat din istoria participărilor românești la Eurovision.

Dar dacă pentru Bulgaria seara a reprezentat un triumf istoric, pentru Eurovision în ansamblu a fost mai degrabă un test de supraviețuire instituțională.

Cinci țări absente, cel mai mic câmp de participanți din 2003

Ediția aniversară — a 70-a din istoria concursului — a început sub semnul absenței. Radiodifuziunile publice din Spania, Irlanda, Olanda, Islanda și Slovenia au anunțat boicotul lor, invocând participarea Israelului în contextul războiului din Fâșia Gaza și al crizei umanitare generate de acesta. Retragerea celor cinci țări a redus numărul participanților la 35 — cel mai mic din ultimii 23 de ani.

Citește și
Primul mesaj al Alexandrei Căpitănescu după finala Eurovision 2026. Artista a postat imagini din culise | FOTO

Decizia acestora a venit în urma unui val de presiuni din partea artiștilor, activiștilor și opiniei publice europene, care au cerut Uniunii Europene de Radio și Televiziune (EBU) — organizatorul concursului — să excludă Israelul din competiție, similar modului în care Rusia a fost eliminată în 2022, după invadarea Ucrainei. EBU a refuzat, reiterând că Eurovision este un concurs apolitc și că orice radiodifuzor membru care respectă regulile poate participa.

Umbrele anului trecut și acuzațiile de cumpărare a voturilor

Scandalul din 2026 nu a apărut din neant. La ediția din 2025, desfășurată la Malmö, Israelul a terminat tot pe locul secund, beneficiind de un televot masiv din partea publicului — un rezultat care a generat suspiciuni și investigații.

Într-un articol publicat ulterior, The New York Times a descris în detaliu mecanismele prin care campaniile de promovare organizate în jurul candidaturii israeliene ar fi mobilizat sistematic voturi din diasporă și din afara granițelor, ridicând întrebări despre integritatea procesului de vot.

Directorul Eurovision, Martin Green, a recunoscut public că organizatorii au observat „activitate de marketing și promovare disproporționată" în 2025 și că aceasta a stat la baza modificărilor de regulament aplicate în 2026. Numărul maxim de voturi permise per persoană a fost redus de la 20 la 10, iar regulile privind campaniile promoționale au fost înăsprite.

Avertisment oficial și videoclipuri șterse

Controverse similare au apărut și în acest an. Postul public israelian Kan a primit un avertisment oficial din partea organizatorilor după ce concurentul Noam Bettan a publicat online videoclipuri în care își îndemna susținătorii să voteze de zece ori pentru Israel. EBU a considerat că mesajele nu respectau spiritul competiției. Videoclipurile au fost retrase rapid, iar Kan a precizat că inițiativa a aparținut echipei artistului și nu a implicat finanțare instituțională.

În timpul semifinalei, prestația lui Bettan a fost primită cu un amestec de aplauze și huiduieli, iar patru spectatori au fost eliminați din sală pentru comportament perturbator. La finalul serii, în afara arenei, 14 persoane au fost reținute de poliția vieneză în timpul unui protest față de participarea Israelului — arestate după ce au refuzat să își îndepărteze măștile care le ascundeau identitatea.

Bulgaria, salvatoarea serii

Într-un context în care mulți se temeau că Israelul ar putea câștiga trofeul — ceea ce ar fi generat o criză și mai profundă pentru Eurovision —, victoria Bulgariei a fost primită cu ușurare vizibilă în industrie. Revenită în concurs după o absență de patru ani cauzată de constrângeri financiare, Bulgaria nu era cotată drept favorită clară, în fața unor țări precum Finlanda sau Australia. Totuși, „Bangaranga" a dominat ambele componente ale votului — atât juriile, cât și publicul.

Rețelele de socializare „au explodat” cu mesaje din partea internauților, după victoria Bulgariei, în care inclusiv cei care nu credeau că melodia Darei merita să câștige, și-au exprimat bucuria, în special pentru că a ridicat trofeul în defavoarea Israelului. „Bangaranga a salvat Europa” sau „Bulgaria salvatoarea Eurovision”, au fost câteva dintre mesajele postare pe conturile oficiale ale Eurovision.

„Este momentul în care alegi să fii îndrăgostit și nu cu frică", a spus Dara după victorie. „Odată ce te simți unul cu natura și universul tău, simți că totul este posibil."

Un concurs la răscruce

Eurovision 2026 a reconfirmat o tensiune structurală care macină concursul de doi ani: cum poate o competiție muzicală să rămână credibilă ca spațiu apolitc, într-o lume în care conflictele geopolitice influențează tot mai puternic percepția publicului? Profesorul Juan Moreno-Ternero, specialist în sistemele de vot Eurovision, a sintetizat problema: „Toate regulile de vot, indiferent de situație, sunt supuse manipulării."

Răspunsul la această întrebare va cădea în sarcina organizatorilor din Sofia, acolo unde, în 2027, Bulgaria va găzdui pentru prima dată cea mai urmărită competiție muzicală din lume.

Etichete: eurovision, israel, Bulgaria,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Mercedes s-a dat peste cap pentru noul C-Class: ”Cel mai puternic și mai sportiv pe care l-am făcut vreodată”
FOTO Mercedes s-a dat peste cap pentru noul C-Class: ”Cel mai puternic și mai sportiv pe care l-am făcut vreodată”
Citește și...
Știri Actuale
Primul mesaj al Alexandrei Căpitănescu după finala Eurovision 2026. Artista a postat imagini din culise | FOTO

Alexandra Căpitănescu a reacționat pe Instagram la scurt timp după ce a obținut locul 3 la Eurovision 2026, unde primele locuri au fost ocupate de Bulgaria și Israel.
Știri Actuale
„România, te iubesc!” revine, astăzi, de la ora 18, cu ancheta „Agricultură fără rădăcini”. Ce a descoperit Cosmin Savu

Agricultura este unul dintre pilonii de dezvoltare ai unei economii. Într-un context internațional dificil, sustenabilitatea și securitatea alimentară sunt mai mult decât necesare - sunt fundamentale.
Știri Actuale
500 de cupluri au sărbătorit nunta de aur, la Iași. Cuplurile au dezvăluit secretul unei căsnicii de jumătate de secol

De Ziua Familiei, 500 de cupluri care au făcut nunta de aur, în ultimul an, au fost premiate, la Iași. Emoționați și fericiți ca în prima zi, soții care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și-au făcut apoi declarații de dragoste și au petrecut pe ring.

Recomandări
Stiri Politice
Programul oficial al consultărilor de luni de la Cotroceni. Strategiile partidelor înaintea întâlnirii cu Nicușor Dan

Liderii partidelor parlamentare sunt așteptați luni la Palatul Cotroceni, unde vor avea consultări cu președintele Nicușor Dan privind formarea noului Guvern.

Stiri externe
Zelenski și Maia Sandu condamnă planul Rusiei de a acorda mai ușor cetățenie locuitorilor din Transnistria: Căută noi soldați

Volodimir Zelenski și Maia Sandu avertizează că planul Rusiei de a simplifica acordarea cetățeniei pentru locuitorii din Transnistria poate ascunde atât o tentativă de recrutare militară, cât și o nouă încercare a Moscovei de a-și consolida influența.

Știri Actuale
Alexandra Căpitănescu, show spectaculos în finala Eurovision 2026. Reacții după momentul României | FOTO & VIDEO

România a obținut sâmbătă seara, la Viena, pentru a treia oară locul 3 în finala concursului Eurovision, prin reprezentația Alexandrei Căpitănescu cu piesa „Choke Me”, care a obținut un total de 296 puncte. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 17 Mai 2026

02:02:54

Alt Text!
Superspeed
S10E15

22:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Episodul 7

42:39

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 15 Mai 2026

01:43:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Sorana Cîrstea, întrebată frontal: ”Te mai retragi?”

Sport

Avertisment pentru Gică Hagi la națională: „Pe cine se bazează? Îi iau crampele din minutul 50!”