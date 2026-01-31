Ca să reducem risipa, organizația a lansat un ghid menit să ne facă mai atenți la ce și cât cumpărăm.

Din magazin, mulți oameni ies cu sacoșa plină, dar se întâmplă să nu consume tot ce cumpără.

Femeie: „Câteodată se mai întâmplă și să trebuiască să arunc. Lactate mai mult, iau și nu se consumă la timp."

Un camion de mâncare ajunge la gunoi în fiecare minut

Potrivit estimărilor Federației Băncilor pentru Alimente, la nivel național un camion de mâncare ajunge la gunoi în fiecare minut. Organizația a propus un ghid care ar trebui să ne ajute să reducem risipa alimentară. O soluție ar fi organizarea produselor din frigider.

Corespondent Știrile PRO TV: „De pildă, pe raftul de sus am pus brânzeturi deja desfăcute, o cutie cu iaurt, un pachet cu unt care urmează să expire și o farfurie cu mezeluri și cașcaval. Practic am o zonă dedicată consumului rapid, astfel încât să nu uit de produse și să le arunc."

Specialiștii spun că unele produse pot fi consumate și după termenul limită de pe ambalaj, dacă acesta este însoțit de sintagma „A se consuma de preferință înainte de”, pentru că se referă la perioada în care produsul are cea mai bună calitate. Alimente precum pastele, orezul sau unele conserve pot fi consumate și după această dată, dar numai dacă ambalajul este intact și produsul arată normal.

Rehidratarea legumelor și fructelor mai vechi

Corespondent Știrile PRO TV: „Legumele și unele fructe mai vechi pot fi împrospătate cu o baie de apă rece și câteva cuburi cu gheață. După aproape 60 de minute, acestea s-au rehidratat și sunt gata să fie consumate."

Tot în ghid este propus un exercițiu: să punem într-un borcan contravaloarea fiecărui aliment aruncat. Astfel, suma strânsă ne va arăta exact cât am irosit.

Andreea Bobiș, Banca pentru Alimente Cluj: „Din cele 6 tone de alimente care ajung zilnic la coșul de gunoi aproape jumătate risipim noi, acasă. Pe fondul schimbărilor economice, oamenii au început să vadă că de fiecare dată când risipesc, când pun alimente la coșul de gunoi, pun de fapt banii din propriul buzunar.”

România ocupă locul 9 în Europa la risipă alimentară, arată datele Eurostat, consultate de Federația Băncilor pentru Alimente.

