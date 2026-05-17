Xabi Alonso (44 de ani), concediat de la Real Madrid în ianuarie, după ce a rezistat doar 8 luni, va fi la prima sa experienţă ca antrenor în Premier League.

''Chelsea este unul dintre cele mai mari cluburi din fotbalul mondial şi mă umple de o imensă mândrie să devin antrenorul acestui mare club. În conversaţiile mele cu conducerea clubului şi directorii tehnici, a devenit clar că împărtăşim aceeaşi ambiţie. Vrem să construim o echipă capabilă să concureze în mod regulat la cel mai înalt nivel şi să lupte pentru trofee. Există mult talent în această echipă şi un mare potenţial la acest club şi va fi o onoare să-l conducem. Acum ne concentrăm pe a munci din greu, a construi cultura potrivită şi a câştiga titluri'', a declarat Alonso într-un comunicat.

Pe ce loc se află Chelsea în Premier League

Calum McFarlane, fostul antrenor al echipei Under-21, asigură acum interimatul la Chelsea Londra până la sfârşitul sezonului, înainte de a demisiona.

Înaintea ultimelor 2 etape din Premier League, Chelsea ocupă locul 9, în afara cupelor europene, dar la 2 puncte de Brentford, locul 8, care are un loc în Conference League.

Xabi Alonso a condus-o pe Bayer Leverkusen către primul său titlu în Bundesliga, fiind neînvinsă în sezonul 2023-2024 şi câştigând Cupa Germaniei pe parcurs. S-a alăturat echipei Real Madrid în vara anului 2025.

Spaniolul urmează să devină al 6-lea antrenor permanent de când Chelsea a intrat sub proprietatea grupului american BlueCo în mai 2022, după Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Maresca şi Rosenior.