Acum un an, fondatorul din domeniul tehnologiei Dan Thomson a susținut că a lansat o țară guvernată de inteligență artificială pe o insulă tropicală din Asia. Douăsprezece luni mai târziu, deși spune că mii de oameni s-au înscris deja pentru a deveni cetățeni ai experimentului său, nu este pe deplin convins că totul se va termina bine.

Thomson a afirmat că a obținut o insulă în pitoreasca provincie Palawan din Filipine în 2025. Numind-o după compania sa de AI, Sensay, el a declarat-o micronațiune, a instalat un consiliu de boți alimentați de AI, modelați după lideri istorici, pentru a o conduce — printre ei Winston Churchill, Eleanor Roosevelt, Marcus Aurelius, Nelson Mandela, Sun Tzu, Leonardo da Vinci, Alexander Hamilton și Mahatma Gandhi — și a deschis aplicațiile pentru rezidență.

„Hmm, dacă începe să achiziționeze arme și să atace insulele vecine, asta ar fi o situație rea”, a declarat el pentru CNN Travel, înainte de a adăuga: „Cred că este extrem de puțin probabil.”

Deși Sensay Island nu va avea nicio recunoaștere juridică internațională ca stat, iar capacitatea sa de a crea un guvern funcțional rămâne discutabilă, experimentul ridică întrebări interesante și pare să atragă interes.

Câți oameni locuiesc pe insulă

În prezent, populația insulei este „un tip pe nume Mike”, care este administratorul terenului, potrivit lui Emily Keogh, consilier de comunicare al proiectului. Totuși, Thomson își imaginează că insula ar putea deveni, în cele din urmă, o destinație alternativă pentru turiștii care fac island-hopping și scuba diving în provincia Palawan, dar și un loc pentru câțiva rezidenți permanenți.

„Avem spațiu probabil pentru aproximativ 30 de vile pe insulă. Nu este enormă, dar nici insignifiantă”, a spus Thomson. „Cred că vor fi în principal vizitatori; ar putea exista și rezidenți permanenți, dar în mare parte vizitatori veniți din insulele vecine”.

Guvernul provinciei Palawan nu a răspuns solicitării CNN privind poziția sa față de noua formă de guvernare revendicată pentru această insulă în mare parte nelocuită.

Orice îndoieli exprimate de experții în AI privind ideea de a fi conduși de boți nu par să fi redus interesul pentru proiect, potrivit lui Thomson.

„Cred că am ajuns la aproximativ 12.000 de persoane care și-au exprimat interesul de a deveni rezidenți, ceea ce este mult mai mult decât ne așteptam”, a spus el.

Potrivit site-ului, Sensay acceptă aplicații pentru „e-residents”, pe care Thomson îi vede drept majoritatea populației insulei. Programul de rezidență ar urma să înceapă în 2027, iar experimentul cu rezidenții virtuali ar putea începe chiar din această vară.

„Poți propune idei, iar consiliul deliberează asupra lor”, a spus Thomson. Conform constituției Sensay, entitățile AI își prezintă punctele de vedere, își analizează reciproc argumentele și apoi votează. Ulterior, oamenii trebuie să pună în aplicare deciziile AI-ului — indiferent care sunt acestea.

Thomson recunoaște că această parte ar putea fi complicată.

„Să găsești o persoană imparțială, dispusă să participe la experiment și să urmeze fiecare decizie la literă, este dificil.”

Dar pe măsură ce tehnologia evoluează, el vede această problemă diminuându-se.

Cum sunt create personalitățile

Pentru a recrea personalitățile istorice precum Churchill sau Marcus Aurelius, Sensay folosește documente istorice și materiale publice.

Thomson spune că aceste recreări vor prelua trăsăturile de leadership și viziunea strategică a personajelor, nu defectele sau conflictele lor personale.

Nu toată lumea este convinsă. Alondra Nelson, cercetătoare la Universitatea Oxford, a spus pentru CNN: „Da, cred că este o afirmație absolut ridicolă.”

Ea a subliniat numeroase exemple în care AI-ul a produs rezultate problematice și a pus sub semnul întrebării ideea că un guvern AI ar putea fi cu adevărat democratic.