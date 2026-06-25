Polițiștii de frontieră suceveni au desfășurat două acțiuni consecutive pentru combaterea traficului internațional cu autovehicule furate, în urma cărora au fost descoperite trei mașini date în urmărire internațională.

„Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au desfășurat, în cursul zilei de 22 iunie a.c., o acțiune pentru combaterea traficului internațional cu autovehicule furate”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

Două autoturisme din Polonia, oprite la Solca

În cadrul acțiunii de la Solca, două autoturisme înmatriculate în Polonia, conduse de doi suceveni de 24 și 32 de ani, au fost oprite pentru verificări.

„Interogările în bazele de date au arătat faptul că ambele vehicule figurau ca fiind căutate de autoritățile din Polonia”, se mai arată în comunicat.

Cele două autoturisme au fost evaluate la aproximativ 340.000 de lei și au fost reținute de autorități.

Al treilea caz la PTF Siret: mașină transportată pe platformă

Ulterior, în data de 23 iunie, un al treilea caz a fost înregistrat în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, unde un bărbat de 34 de ani tracta un autoturism pe platformă.

„În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că seria motorului și cea poansonată pe cutia de viteze a autoturismului transportat pe platformă aparțineau unui alt vehicul”, a transmis sursa citată.

Verificările au arătat că și acest vehicul era căutat de autoritățile din Italia pentru confiscare.

Autoturismul, evaluat la peste 131.000 de lei, a fost de asemenea indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor.

„În fiecare dintre situații se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, sub îndrumarea procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, iar la finalul acestora vor fi dispuse măsurile legale în consecință”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

Autoritățile continuă cercetările sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți pentru stabilirea întregii situații juridice a cazurilor și aplicarea măsurilor legale.