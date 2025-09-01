Mașini furate în valoare de peste 215.000 de euro, găsite de polițiști în Timiș. Ce le-au spus șoferii oamenilor legii. FOTO

Două autoturisme de peste 215.000 de euro, căutate pentru confiscare, au fost descoperite la frontiera de vest a României.

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara au identificat, în data de 31 august, două autoturisme de lux căutate de autoritățile din Austria și Spania, în vederea confiscării. Valoarea totală a vehiculelor depășește 215.000 de euro.

Primul autoturism, evaluat la 200.000 de euro, descoperit la PTF Foeni

„Primul caz a fost înregistrat la Punctul de Trecere a Frontierei Foeni, unde s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de intrare în România un cetățean român, aflat la volanul unui autovehicul înmatriculat în Serbia. În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul, în valoare de aproximativ 200.000 de euro, figurează în bazele de date ca fiind căutat de autoritățile din Austria, în vederea confiscării”, a scris Poliția de Frontieră într-un comunicat.

Șoferul le-a spus oamenilor legii că a achiziționat autovehiculul dintr-un parc auto din Austria, prin intermediul unei persoane necunoscute, fără a avea cunoștință despre faptul că acesta face obiectul unei alerte internaționale.

„Autovehiculul a fost indisponibilizat la sediul sectorului, iar pe numele conducătorului auto a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, conform prevederilor legale în vigoare”, se mai arată în comunicat.

Al doilea caz, la PTF Moravița – autoturism căutat de Spania

Al doilea autoturism, estimat la 16.000 de euro, a fost identificat la Punctul de Trecere a Frontierei Moravița. Și în acest caz, conducătorul auto, tot un cetățean român, a fost descoperit la volanul unei mașini căutate pentru confiscare de autoritățile din Spania.

„Al doilea caz a avut loc în Punctul de Trecere a Frontierei Moravița, unde un bărbat, cetățean român, s-a prezentat pentru efectuarea verificărilor de frontieră. Cu această ocazie, colegii noștri au constatat că autoturismul pe care îl conducea figura ca fiind căutat de autoritățile din Italia, în vederea confiscării. Și de această dată, autovehiculul, estimat la aproximativ 16.000 euro, a fost indisponibilizat, iar conducătorului auto i s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire”, a mai transmis sursa citată.

