Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate

Un caz tulburător petrecut la o clinică de stomatologie din capitală aduce în discuția nerespectarea sau lipsa unor proceduri și mai ales, din nou, lipsa unor autorizații în cazul unor unități sanitare private.

O fetiță de doi ani a murit joi seară, în timpul unei intervenții stomatologice, făcute sub sedare profundă, o procedură des folosită în clinici. Mai multe anchete sunt acum în desfășurare, atât a procurorilor, cât și instituțiilor medicale.

Ministerul Sănătății arată că această clinică nu avea autorizație sanitară de funcționare și că cel mai probabil va fi închisă. Pe de altă parte, și Parchetul desfășoară o anchetă. O concluzie preliminară a autopsiei arată că fetița avea o patologie cronică preexistentă complexă. În condițiile în care părinții spun că analizele copilei arătate medicilor de la clinică arătau valori depășite.

Sara, fetița de doi suferise o procedură de sedare profundă pentru o intervenție stomatologică, la o clinică din București. Ea a fost resuscitată 40 de minute în prezența a trei medici, stomatologul și doi anesteziști.

Reacția părinților după moartea micuței

Rudele spun că avea două carii și o infecție. Împreună cu medicii, familia a optat pentru acest tip de anestezie, așa că fetiței i-a fost administrat intravenos anestezicul.

După câteva minute, copila a intrat în stop cardio-respirator. Apelul la 112 a fost făcut după mai multe minute în care medicii de acolo au făcut manevrele de resuscitare. Echipajul SMURD sosit la fața locului a continuat procedura, dar, din păcate, inima fetiței s-a oprit.

Mama copilei: „M-au anunțat după o oră că a intrat în stop și după o oră și jumătate au sunat la 112. Au încercat ei să o resusciteze… poate dacă venea ambulanța”.

Părinții spun că analizele făcute cu doar o zi înainte de intervenția stomatologică au arătat unele limite în afara valorilor normale.

Mama copilei: „Niște valori la ficat erau mărite. Am întrebat trei medici și mi-au zis că sunt valori normale la copii mici”.

Tatăl copilei: „Analizele fetiței… soția i le-a trimis doctorului. I-a spus că niște valori la ficat au ieșit mai mari de șase ori decât este limita. Soția a sunat, i-a spus, da, are și mesaje pe WhatsApp, a sunat, i-a spus că este în regulă, că poate să vină, că nu afectează cu nimic acele analize mai mari”.

Concluziile autopsiei

Primele concluzii ale autopsiei făcute la Institutul de Medicină Legală din București arată că „decesul copilei de doi ani a survenit în timpul unei intervenții stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă”.

Cu alte cuvinte, fetița ar fi avut afecțiuni nediagnosticate.

Prof. dr. Dorel Săndesc: „În funcție de rezultatul analizelor, se decide atitudinea. Dacă există analize în afara limitelor normale, decizia poate fi diferită, poate duce la amânarea sau anularea intervenției sau se poate decide o adaptare a anesteziei, a sedării în funcție de caracteristicile acestor analize. Sedarea intravenoasă este o formă de anestezie generală și impune precauții și dotări similară, pentru că efectul anestezicelor nu este total predictibil”.hat

Ministrul Sănătății, avertisment pentru clinicile ilegale

Medicii implicați în acest caz au fost deja audiați. Pe lângă ancheta poliției, face verificări și Ministerul Sănătății, care spune că a găsit nereguli la clinică. Potrivit Direcției de Sănătate Publică, aceasta nu are autorizație sanitară de funcționare.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Mă uit la toți care se uită la noi și mă refer la cei care au aceste clinici și cabinete private la colțul blocului, la colțul parterului, marea lor majoritate improvizate. Oameni buni, închideți-vă voi clinicile dacă știți că nu funcționați în regulă, ca să nu vin eu să le închid. Este un ultim apel pe care îl fac cu responsabilitate către toți cei care știți că funcționați în ilegalitate. Puneți cheia pe ușă astăzi și închideți-vă clinicile ca să nu ajungă Ministerul Sănătății să vi le închidă pe toate”.

Reprezentanții clinicii au transmis un comunicat de presă în care prezintă condoleanțe familiei îndurerate și spun că vor colabora cu autoritățile pentru elucidarea cazului. Totodată, susțin că, în ultimii 11 ani, aceeași echipă medicală a realizat, cu succes, mai bine de o mie șapte sute de proceduri similare de sedare profundă.

O altă anchetă a fost demarată de Colegiul Medicilor Stomatologi. Procedura de sedare profundă este folosită frecvent, pentru confortul copiilor și al medicilor, spun specialiști din sistemul medical.

Pe de altă parte, sunt și alte metode de anestezie mai ușoare și cu mai puține riscuri care pot fi folosite pentru a elimina durerea celor mici.

În alte țări europene, sunt protocoale stricte legate de procedura de sedare profundă, inclusiv restricții până la o anumită vârstă. În Anglia, de exemplu, copiilor li se face anestezie generală, cu intubare, iar sedarea se aplică celor de peste 16 ani. Pentru copiii cu nevoi speciale sunt proceduri speciale, efectuate în spital sau într-o clinică autorizată cu suport ATI.

