Clinica unde a murit fetița de 2 ani susține că funcționează legal. Ministrul Sănătății: „funcționează improvizat”

15-11-2025 | 12:55
copil anestezie stomatolog

Clinica stomatologică Crystal Dental Clinic, unde o fetiță de 2 ani a murit în urma anesteziei, susține că a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente.

Procedurile de avizare pentru noile spații medicale sunt în desfășurare, susțin reprezentanții clinicii. Afirmațiile vin în contradicție cu declarațiile ministrului Sănătății, care a acuzat clinica că funcționează improvizat și nu respectă normativele.

Într-un comunicat transmis sâmbătă, reprezentanții clinicii au încercat să clarifice situația autorizațiilor, în contextul în care ministrul Alexandru Rogobete a declarat vineri că verificările preliminare arată nereguli administrative grave.

Clinica: „Am funcționat în baza autorizațiilor necesare"

„În urma informațiilor apărute în spațiul public în cursul zilei de vineri, dorim să formulăm câteva precizări, cu toată responsabilitatea și cu deplin respect față de tragedia pe care o traversăm împreună cu familia îndurerată. Suntem profund marcați de cele întâmplate și cooperăm integral cu autoritățile pentru clarificarea completă a situației", transmit reprezentanții Crystal Dental Clinic.

Aceștia precizează: „Pentru corecta informare a publicului, menționăm că activitățile de sedare profundă, desfășurate de clinică în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unități care a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente."

Sara
Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate

Extinderea activității: autorizații în desfășurare

Conform comunicatului, în procesul de extindere a activității, clinica a investit în noi spații medicale și echipamente moderne de sedare, iar procedurile de avizare și autorizare pentru aceste spații sunt în desfășurare, conform etapelor legale prevăzute.

„Aceste demersuri au fost cunoscute și monitorizate de instituțiile abilitate, în conformitate cu legislația aplicabilă. Regretăm faptul că în spațiul public au circulat informații incomplete sau denaturate, care pot crea confuzie într-un moment încărcat emoțional. Considerăm că orice evaluare trebuie realizată exclusiv pe baza documentelor oficiale, nu prin speculații sau afirmații neverificate", spun reprezentanții clinicii.

Crystal Dental Clinic afirmă că are o activitate de peste 20 de ani și „o echipă formată din peste 100 de profesioniști".

„Rămânem angajați în transparență, cooperare instituțională și susținerea tuturor procedurilor necesare pentru clarificarea completă a faptelor. Suntem alături de familie în această perioadă extrem de dificilă și evităm orice declarație care ar putea accentua durerea sau influența ancheta în curs", precizează reprezentanții clinicii.

Ministrul Sănătății: „Clinică care funcționează improvizat”

Declarațiile clinicii vin în contradicție directă cu afirmațiile ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, care a declarat vineri că din informațiile preliminare pe care le are de la echipa sa care face verificări la clinica stomatologică reiese că autorizațiile nu au fost emise corespunzător.

„Ce vă spun eu, din punct de vedere administrativ, este că avem încă o clinică care nu funcționează corespunzător, care funcționează improvizat și care nu respectă normative", a afirmat ministrul.

Rogobete a făcut un apel ferm la proprietarii de clinici private: „Oameni buni, închideți-vă voi clinicile dacă știți că nu funcționați în regulă, ca să nu vin eu să le închid."

Tragedia de joi seara

Joi seară, fetița de 2 ani a intrat în stop cardio-respirator în timpul unei intervenții stomatologice cu sedare. Un echipaj SMURD a aplicat manevre de resuscitare, dar medicii au constatat decesul minorei în cursul aceleiași seri.

Conform concluziilor preliminare ale Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici", decesul minorei a survenit în timpul intervenției stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă. Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și vizează cu precădere stabilirea factorilor care au intervenit în lanțul cauzal ce a culminat cu decesul.

Tatăl copilei a afirmat că soția sa a informat medicul stomatolog că unele analize ale fetiței au ieșit în afara intervalului de referință, dar totuși i s-a spus să se prezinte la intervenție.

Contradicția dintre declarațiile clinicii și cele ale ministrului Sănătății va fi clarificată de ancheta în curs, procurorii urmând să stabilească cu exactitate dacă procedurile legale au fost respectate și care au fost cauzele reale ale tragediei.

