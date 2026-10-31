În Farming Simulator 25 chiar e de muncă, nu glumă. Beans and Alpacas aduce o regiune nouă, undeva prin America de Sud, unde cafeaua și bananele sunt la mare căutare, peste 25 de vehicule noi și poți să angajezi un AI.

În noul mod de joc poți să cultivi cafea, banane, dar și să explorezi mult mai tare numărul de animale pe care le poți ține în fermă.

Jocul are zeci de mecanici și durează o vreme până te prinzi ce și cum, așa că cel mai bine e să treceți prima dată prin tutorial. În primul rând, trebuie să știi ce utilaje să folosești și unde, cum să le cuplezi, unde să depozitezi marfa și multe altele. Și asta e doar începutul. Trebuie să ții cont de sezonul de plantare și recoltare pentru fiecare cultură în parte: boabele de soia se recoltează în februarie, cafeaua în septembrie, bananele pe tot parcursul anului, însă trebuie să știi cât timp trebuie lăsate să crească.

Animalele au fiecare nevoile lor: alpacalele trebuie plimbate și tunse, vacile trebuie mulse și tot așa.

Poți face treabă și pentru alți fermieri din zonă: în meniu găsești contracte, unde vezi ce trebuie să faci și câți bani primești. Sunt zeci de utilaje pe care le poți închiria sau cumpăra.

Partea bună este că poți angaja personal pentru toate aceste treburi; odată ce te prinzi de asta, totul devine mai simplu.

Farming Simulator nu este pentru oricine. Îți trebuie răbdare... multă răbdare. Dar, după ce înțelegi puțin cum merg lucrurile, există riscul să nu te mai poți dezlipi de ecran.

Farming Simulator este disponibil pe console, dar și pe Steam, la 30 de dolari, iar alți 30 de dolari costă expansiunea Beans and Alpacas. Ambele sunt acum la reducere pe Steam, la 50 de dolari.