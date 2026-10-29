Suspectul a fost audiat de polițiști și este cercetat pentru ucidere din culpă.

Victima avea, împreună cu soțul ei, o fermă de animale într-o zonă împădurită, în comuna Poienile de sub Munte.

Cei doi au plecat aseară cu o mașină de teren să verifice animalele, însă vehiculul s-a împotmolit, iar femeia a continuat drumul pe jos.

Pentru că nu s-a mai întors, fiul ei a plecat să o caute și a găsit-o împușcată mortal la marginea pădurii.

Martor: „Era speriat. «Veniți repede sus, că a omorât-o pe mama!» Ei stau cu animalele acolo sus, au oi, au vaci.”

Alarma s-a dat în jurul orei 21:00, când afară era beznă.

Martor: „Prima dată am văzut că a trecut poliția, apoi alte două mașini de poliție și salvarea. Era ora 9:00–10:00.”

O eroare fatală ar fi dus la această tragedie. Un bărbat de 35 de ani, aflat pe un fond de vânătoare din localitate, a deschis focul în desișul pădurii, convins că a reperat un animal sălbatic.

Alicele au lovit-o însă în plin pe femeia aflată la 150 de metri distanță. Anchetatorii au stabilit că suspectul a tras spre zona de vegetație unde presupunea că se află un animal sălbatic.

Localnic: „Intenționat, oricum, nu a împușcat-o. A fost femeie bună, la locul ei.”

Potrivit anchetatorilor, bărbatul deținea legal o armă de vânătoare și autorizație pentru fondul cinegetic respectiv, dar criminaliștii urmează să stabilească și dacă acesta avea sau nu dreptul de a vâna pe timp de noapte.

Directorul Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi atrage atenția că vânătoarea în astfel de condiții este supusă unor reguli separate.

Este necesară o autorizație de vânătoare individuală sau colectivă specială, eliberată de gestionarul fondului cinegetic. Vânătorii sunt obligați să folosească dispozitive de ochire și vizualizare nocturnă, tocmai pentru a preveni orice eroare.

Mugurel Drăgănescu, director executiv al AGVPS: „Fie se montează pe lunete, fie lunete speciale, fie sisteme de night vision, fie sisteme de termoviziune.”

Ostap Iurasicuc, președintele clubului de vânătoare din Vișeu: „Regula de aur a vânătorii este să nu tragi decât în momentul în care identifici foarte, foarte clar vânatul și ești sigur asupra a ceea ce tragi.”

Suspectul este cercetat în stare de libertate pentru ucidere din culpă.