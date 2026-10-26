Potrivit soluţiei publicate pe portalul Judecătoriei Alba Iulia, a fost admisă propunerea procurorilor, fiind dispusă arestarea preventivă pe o durată de 30 zile a inculpatului, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de ultraj şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, transmite Agerpres.

"Respinge cererea de luare a unei măsuri preventive mai uşoare, formulată de către inculpat prin apărătorul desemnat din oficiu, ca neîntemeiată", se precizează în soluţie.

Bărbatul a făcut contestaţie

Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a intrat, sâmbătă seara, în sediul Poliţiei Municipiului Alba Iulia cu o armă şi o grenadă de tip airsoft şi i-a cerut unui agent să îl împuște, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

Potrivit sursei citate, imediat după incident, bărbatul a fost imobilizat şi încătuşat de către poliţiştii aflaţi în sediul Poliţiei Municipiului Alba Iulia, iar la faţa locului au ajuns şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

"În această seară, 24 octombrie 2026, un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din municipiul Alba Iulia, ar fi intrat în zona de control acces din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia, având asupra sa o armă de tip airsoft şi o grenadă utilizată în cadrul jocurilor de airsoft, pe care le-ar fi îndreptat către agentul de poliţie aflat în serviciu, solicitându-i acestuia să îl împuşte. (...) În urma controlului corporal efectuat asupra bărbatului, poliţiştii au descoperit şi un briceag. Precizăm că agentul de poliţie nu a suferit leziuni corporale în urma incidentului", au transmis, sâmbătă seara, reprezentanţii IPJ Alba.