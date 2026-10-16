Una dintre primele ipoteze luate în calcul, atât de reprezentanții Romsilva, cât și de poliție, este că bărbatul de 50 de ani ar fi fost atacat de un cerb.

Specialiștii spun că în sezonul de împerechere masculii pot fi extrem de teritoriali și pot avea un comportament agresiv.

Bărbatul, angajat al Ocolului Silvic din Șomcuta Mare, nu a mai răspuns la telefon. Îngrijorată, soția a sunat la 112 să anunțe că nu dă de el. După câteva ore, a fost găsit decedat.

Mihai Leșan, purtătorul de cuvânt al Direcției Silvice Maramureș: „Una dintre primele ipoteze luate în calcul la momentul de față este aceea a unui posibil atac al unui cerb, în contextul mai ales al sezonului actual de împerechere, perioadă în care masculii pot manifesta un comportament deosebit de grav.”

Denumită și boncănit, perioada de împerechere începe în septembrie și durează până la sfârșitul lunii octombrie. Masculii își caută perechea și își marchează teritoriul.

Vasile Ceuca, profesor Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj: „Tot acest comportament e determinat de acțiunea hormonilor care au altă concentrație în metabolismul cerbilor deci agresivitatea este mult mai accentuată. Ei sunt în competiție. Discutăm și de o concentrație mai mare de femele pe o suprafață unde clar feromonii sunt mult mai ușor resimțiți”.

Este recomandat ca în această perioadă cei care fac drumeții sau plimbări în pădure să fie mai atenți și să se țină departe de sălbăticiuni. De pildă, în Parcul Național Călimani sunt organizate excursii în lunile de toamnă special pentru observarea cerbilor. Pot participa maximum trei persoane, iar ghidul are grijă să păstreze distanța astfel ca turiștii să fie în siguranță.

Dănuț-Cristinel Ortoanu, directorul Administrației Parcului Național Călimani: „Masculii cumva se războiesc între ei pentru a-și dovedi calitățile. Nu ne apropiem foarte tare de ei, observăm de la distanță. Nu recomandăm nici un fel de apropiere”.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și așteaptă acum concluziile medicilor legiști ca să afle cum a sfârșit bărbatul găsit mort în pădure.