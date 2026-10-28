Potrivit datelor de la aceasta oră, 68 de oameni au murit, unii pe loc după ce la sud de Madrid un tren de mare viteză a lovit din spate un altul oprit pe linie.

Sunt și zeci de răniți, o parte luați de la locul tragediei cu elicopterele. Martorii povestesc lucruri înfricoșătoare. Au văzut cum unul dintre vagoanele cu pasageri în el a luat foc.

Atenție, urmează imagini și declarații care vă pot afecta emoțional!

Martor: „Când am întrebat dacă pot să ajut cu ceva mi-au spus: 'Stai cu ei, nu-i lăsa să adoarmă, pentru că mor, se sting'".

Martor: „Am simțit cum trenul nostru este lovit de alt tren din spate. Toți am fost aruncați... Am văzut cum unii pasageri zboară de pe locurile lor. Cum e posibil așa ceva cu toată tehnologia pe care o avem? Nu e normal”.

Martor: „Am văzut oameni plini de sânge, răniți, iar când am coborât, am văzut oameni plângând. Dar, odată ajunsă jos… Îmi voi aminti mereu de trei vagoane care erau într-o stare îngrozitoare. Unul era în flăcări, în altul erau oameni blocați, care plângeau, iar într-unul dintre ele — nu-mi mai amintesc exact care — au spart un geam pentru ca oamenii să poată ieși”.

Reporter: Ce s-a întâmplat? Ce ai simțit?

Pasageră: Lovitura, impactul… și am fost aruncată prin aer.

Reporter: Ai fost aruncată prin aer?

Pasageră: Da, m-am izbit de scaunul din fața mea.

Trenul de mare viteză AVE, al companiei feroviare de stat Renfe, a lovit din spate un altul tot de pasageri, al transportatorului privat Iryo. Acesta din urmă era oprit. În urma impactului violent, mai multe vagoane au deraiat.

Coliziunea s-a produs la scurt timp după ora locală 9 între localitățile Los Yébenes și Urda, din provincia Toledo - pe linia feroviară de mare viteza care leagă Madridul de regiunea Andalusia, în sudul Spaniei.

Daniel Țecu, președinte FADERE (Federația Asociațiilor de români din Europa): „Sunt foarte multe elicoptere în aer care încearcă să ia din zonă răniți. Trenurile sunt răsturnate într-o groapa mare și acolo este un amestec între carne si fiare. Autoritățile au construit un spital de campanie aproape de zonă, răniți sunt duși acolo sau în spitalele din Toledo și Ciudad Real”.

O uriașă operațiune de intervenție de urgență a fost desfășurată, cu participarea a numeroase echipe de medici pompieri și polițiști. Au fost mobilizați și 200 de membri ai Unități militare pentru situații de urgență, din armata spaniolă.

Cele două trenuri transportau în total peste 540 de pasageri.

Daniel Țecu, președinte FADERE (Federația Asociațiilor de români din Europa): „În Madrid locuiesc în jur de 150.000 de români. Dar și comunitatea din Sevilla este o comunitate destul de mare. În astfel de cazuri este imposibil ca pe un tren pe o distanță Madrid - Sevilla să nu existe și un român”.

Operatorii feroviari au anunțat că toate cursele care pleacă din gara Atocha din Madrid și se îndreaptă spre coridorul feroviar de mare viteză din sudul Spaniei au fost anulate.

Filip al VI-lea, regele Spaniei: „În primul rand regretăm această nenorocire cumplită, transmitem familiilor condoleanțele noastre, tristețea noastră, sprijinul nostru, afecțiunea noastră într-un moment atât de greu, atât de dur”.

Pedro Sanchez, premierul Spaniei: „Este inacceptabil ca o țară precum Spania să se confrunte cu două accidente feroviare atât de grave, în care sunt implicate trenuri de mare viteză, în același an”.

Pe 18 ianuarie două trenuri de mare viteză s-au ciocnit și au deraiat în sudul țării. Atunci cel puțin 45 de oameni au murit iar 170 au fost răniți. În urma anchetei s-a constatat că ar fi apărut o fisură în șina de cale ferată înainte de producerea tragediei.