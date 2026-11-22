Programul acordă subvenții în funcție de măsurile alese de șoferi. Cei care casează o mașină fără etichetă de mediu emisă de Direcția Generală de Trafic din Spania (DGT) primesc 1.000 de euro. Dacă, pe lângă casarea vehiculului vechi, cumpără și o mașină nouă care are etichetă ECO sau ZERO emisii, ajutorul ajunge la 2.000 de euro, potrivit autobild.es.

Planul Mueve Madrid include și subvenții pentru cei care aleg mijloace alternative de transport, precum bicicletele electrice sau mopedele. În locul ajutorului pentru casarea mașinii, beneficiarii pot opta și pentru un abonament de transport public valabil timp de trei ani în zona C2.

Consiliul de Guvern al Comunității Madrid a confirmat prelungirea programului până la 31 decembrie 2028. Măsura face parte din Strategia regională pentru energie, climă și calitatea aerului 2023-2030 și beneficiază de un buget inițial de 500.000 de euro.

Cine poate beneficia de subvenția de până la 2.000 de euro

De aceste subvenții pot beneficia persoanele cu vârsta de peste 18 ani care au domiciliul într-o localitate din Comunitatea Madrid, persoanele care desfășoară activități independente și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în program.

Prelungirea Planului Mueve Madrid vine și cu modificări menite să simplifice procedura de acordare a ajutoarelor. Una dintre cele mai importante este eliminarea perioadei obligatorii de așteptare de trei luni înainte de depunerea cererii de subvenție, după casarea unui vehicul sau cumpărarea unei mașini noi.

În general, condițiile de accesare a ajutoarelor sunt simplificate. De exemplu, în anumite situații, nu va mai fi necesară prezentarea inspecției tehnice periodice (ITV) sau a documentului de înmatriculare al vehiculului, dacă solicitantul își dă acordul ca administrația să verifice direct aceste informații la Direcția Generală de Trafic (DGT).

Procedurile sunt simplificate și în cazul vehiculelor dobândite prin moștenire. În schimb, voucherele de mediu pentru utilizarea serviciilor de mobilitate partajată, precum închirierea de mașini sau motociclete pe termen scurt (carsharing și motosharing), vor fi eliminate.

Prin prelungirea programului, autoritățile din Madrid mențin stimulentele pentru înnoirea parcului auto și pentru scoaterea din circulație a celor mai vechi și mai poluante mașini.