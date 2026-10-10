O navă supraîncărcată a eșuat și, în încercarea de a pluti din nou, a distrus șenalul navigabil. Armatorii susțin că înregistrează pierderi uriașe, de până la 10.000 de euro pe zi, pentru fiecare navă blocată.

Prin sectorul dintre Cernavodă și Hârșova pot trece doar navele cu un pescaj de maximum 1,95 de metri – adică distanța dintre suprafața apei și cel mai de jos punct al navei.

Restricția a apărut ca urmare a scăderii nivelului Dunării, tocmai pentru a evita blocajele. Cu toate acestea, o navă supraîncărcată s-a blocat în nisip, iar manevrele de eliberare au distrus șenalul navigabil.

Sandu Doca, armator: „Căpitănia Hârșova, ce aparține de ANR este responsabilă pentru dirijarea traficului și pentru oprirea navelor în cazul în care nu respectă pescajele din acea zonă. Cât avea nava și cât trebuia să aibă? Din informațiile noastre, nava avea 1,95 m și acolo erau adâncimi de 1,80 m. Convoaiele rămân blocate.”

Adrian Maizel, reprezentant AFDJ Galați: „Nava Voluntas, cu un pescaj de 1,95 m declarat, nu se știe dacă într-adevăr atâta au avut, poate chiar și mai mult, a atins uscatul în zona Capidava, kilometrul 280. A stricat șenalul dragat de noi încă din luna iulie. Era singurul șenal disponibil armatorilor la momentul de față pentru transportul cerealelor pe ruta Brăila - Cernavodă.”

Blocajul generează pierderi financiare imense pentru firmele de transport naval.

Sandu Doca, armator: „Pierderile sunt mari, depinde de fiecare convoi, fiecare navă, costurile fixe reprezentând de la 5.000 de euro la 10.000 de euro pe zi. De 4 luni de când a scăzut adâncimea.”

Perspectivele de remediere pe cale naturală sunt inexistente în perioada imediat următoare, în condițiile în care debitul Dunării la intrarea în țară este în continuare scăzut.