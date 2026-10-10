„Postul i-a fost propus”, a declarat oficialul, care a solicitat păstrarea anonimatului, scrie news.ro.

Zacharia, originară din California, a lucrat pentru scurt timp, la începutul acestui an, ca purtătoare de cuvânt a Departamentului pentru Securitate Internă al SUA. În prezent, ea ocupă funcția de consilier principal în comunicare pentru Truth Social, platforma de socializare a președintelui. De asemenea, l-a sprijinit pe Trump în timpul campaniei electorale, scrie CBS News.

Donald Trump laudă loialitatea noii purtătoare de cuvânt

Anunțul numirii a fost făcut de președintele american pe Truth Social, unde acesta și-a exprimat încrederea în capacitatea lui Zacharia de a reprezenta administrația și de a comunica mesajele Casei Albe.

„Are un parcurs fără cusur în ceea ce privește susținerea sa și a fost o susținătoare loială și strălucită încă de la început”, a scris Trump.

Președintele a subliniat, de asemenea, apropierea acesteia de mișcarea MAGA și a declarat că se așteaptă la rezultate importante în noua funcție.

„Este, de asemenea, o admiratoare devotată și o membră a mișcării MAGA! Sunt convins că Katie va obține rezultate remarcabile pentru țara noastră în calitate de următoare purtătoare de cuvânt a Casei Albe. Ea se bucură de respectul presei și al poporului american și va colabora excelent cu acestea, precum și cu administrația mea”, a transmis liderul de la Casa Albă, urându-i succes.

Publicația The New York Times a relatat prima că lui Zacharia i s-a oferit această funcție.

Katie Zacharia îi succede lui Karoline Leavitt

Postul de purtător de cuvânt al Casei Albe a rămas vacant după plecarea lui Karoline Leavitt, la sfârșitul lunii august.

Ultima conferință de presă organizată în sala James S. Brady a Casei Albe a avut loc pe 3 septembrie, când vicepreședintele JD Vance a discutat cu jurnaliștii și a răspuns întrebărilor acestora.

La rândul său, Zacharia a reacționat printr-o postare pe rețelele de socializare, în care a descris noua responsabilitate drept un moment definitoriu al carierei sale.

„A-i sluji președintelui Trump și poporului american în acest moment crucial, la împlinirea a 250 de ani de la fondarea țării, este onoarea vieții mele”, a transmis aceasta.

Noua purtătoare de cuvânt a afirmat că își propune să comunice publicului rezultatele administrației și să colaboreze cu jurnaliștii din întreaga țară.

„Misiunea noastră este să continuăm să obținem rezultate remarcabile pentru țara noastră și să le comunicăm americanilor marile succese ale acestei administrații, în fiecare zi”, a scris Zacharia.

Ea a adăugat că așteaptă cu interes colaborarea cu jurnaliștii acreditați la Casa Albă și cu reporterii din întreaga țară.

„Aștept cu nerăbdare să colaborez cu echipa de presă a Casei Albe și cu reporterii din întreaga țară pentru a face cunoscute aceste rezultate. Să îi urmez în funcție remarcabilei Karoline Leavitt înseamnă să mă ridic la un standard înalt, dar unul care merită atins”, a precizat ea.

Studii la Universitatea Pepperdine și activitate în presa conservatoare

Potrivit profilului său de LinkedIn, Katie Zacharia locuiește în California și a absolvit atât studiile universitare, cât și Facultatea de Drept la Universitatea Pepperdine din Malibu.

La începutul acestui an, aceasta a publicat un articol de opinie în New York Post, în care a povestit o experiență legată de purtarea unei șepci inscripționate cu sloganul lui Trump, „Make America Great Again” („Să facem America măreață din nou”), la sala de sport din cartierul său.

Potrivit relatării sale, proprietarul sălii i-a cerut în cele din urmă să nu mai poarte șapca.

„I-am răspuns că nu îmi voi da niciodată jos șapca lui Trump pentru a face pe plac stângii”, a scris Zacharia, susținând că incidentul reflectă o atitudine intolerantă față de opiniile sale politice.

„Aceasta este intoleranță pură, fără filtre. Libertatea de exprimare nu dispare la intrarea în sala de sport”, a adăugat ea.

În același articol, Zacharia a invocat Primul Amendament al Constituției SUA, care protejează libertatea de exprimare împotriva cenzurii guvernamentale, dar nu se aplică în același mod deciziilor întreprinderilor private.

„Primul Amendament nu conține nicio clauză privind «disconfortul»”, a afirmat aceasta.