Toto Dumitrescu scapă de arestul preventiv şi va sta în arest la domiciliu, după ce a fugit de la locul accidentului

Stiri actuale
25-09-2025 | 17:40
Toto Dumitrescu
Inquam Photos / Tudor Pană

Tribunalul Bucureşti a dispus joi eliberarea din arest preventiv a actorului Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, şi plasarea lui în arest la domiciliu, în dosarul pentru accidentul produs în Primăverii, de la care a fugit.  

autor
Mihaela Ivăncică

Toto Dumitrescu (pe numele real Ilie Badea Dumitrescu) a fost arestat preventiv săptămâna trecută, în urma unei decizii a Judecătoriei Sectorului 1, însă avocaţii săi au contestat măsura la Tribunalul Bucureşti, instanţă care a dispus joi plasarea în arest la domiciliu pe o durată de 22 de zile, până la 16 octombrie.

Duminică, 14 septembrie, în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin numărul de urgenţă 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie la intersecţia dintre bd. Mircea Eliade şi bd. Primăverii, din Sectorul 1.

Din primele informaţii, conducătoarea unui autovehicul, în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, condus de Toto Dumitrescu. În urma impactului, primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia.

Şoferiţa a fost rănită şi dusă la spital, însă Toto Dumitrescu a plecat pe jos de la faţa locului, profitând de agitaţia creată în jur.

Citește și
Toto Dumitrescu
Fiul lui Ilie Dumitrescu nu recunoaște că ar fi condus drogat. Toto susține că a consumat după accident

A fost găsit după 48 de ore

El a fost găsit după 48 de ore de către poliţişti într-un apartament. A fost ridicat şi dus la audieri, după care agenţii au decis să-l reţină pentru 24 de ore, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

Toto Dumitrescu a fost supus unei expertize la INML, rezultatul fiind pozitiv la consumul de cocaină.

El a mai avut probleme cu legea penală, fiind condamnat în anul 2021 la opt luni închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive. 

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, accident, toto dumitrescu,

Dată publicare: 25-09-2025 17:29

Citește și...
Au apărut noi detalii despre Toto Dumitrescu. A mai fost suspectat într-un alt dosar că a condus drogat
Stiri Justitie
Au apărut noi detalii despre Toto Dumitrescu. A mai fost suspectat într-un alt dosar că a condus drogat

Ies la iveală, noi detalii despre Toto Dumitrescu, arestat preventiv în urmă cu două zile, pentru că a plecat de la locul unui accident soldat cu rănirea unei șoferițe de 23 de ani.

Fiul lui Ilie Dumitrescu nu recunoaște că ar fi condus drogat. Toto susține că a consumat după accident
Stiri actuale
Fiul lui Ilie Dumitrescu nu recunoaște că ar fi condus drogat. Toto susține că a consumat după accident

Arestat preventiv pentru că a plecat de la locul unui accident rutier, actorul Toto Dumitrescu a negat că a condus drogat. În fața instanței a susținut, potrivit unor surse din anchetă, că după accident a consumat substanțe interzise.

Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv după accidentul din Capitală. Expertiza IML a stabilit că a consumat cocaină
Stiri actuale
Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv după accidentul din Capitală. Expertiza IML a stabilit că a consumat cocaină

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident de maşină în Capitală şi a fugit de la faţa locului, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă probele de la INML ies pozitive la cocaină. A fost reținut 24 de ore
Stiri actuale
Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă probele de la INML ies pozitive la cocaină. A fost reținut 24 de ore

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost găsit de polițiști la mai bine de 48 de ore de când a fost implicat într-un accident rutier cu o victimă și a fugit de la fața locului.

Fiul lui Ilie Dumitrescu, prins după ce a fugit de la locul unui accident. A fost testat pozitiv la cocaină - Surse
Stiri actuale
Fiul lui Ilie Dumitrescu, prins după ce a fugit de la locul unui accident. A fost testat pozitiv la cocaină - Surse

Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, Toto Dumitrescu a fost găsit de polițiști la mai bine de 48 de ore de la producerea unui accident rutier în Capitală.

