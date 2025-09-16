Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă ies pozitive la cocaină probele de la INML. A fost reținut 24 de ore

Stiri actuale
16-09-2025 | 19:21
×
Codul embed a fost copiat

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost găsit de polițiști la mai bine de 48 de ore de când a fost implicat într-un accident rutier cu o victimă și a fugit de la fața locului.

autor
Cristina Dobre

Toto Dumitrescu a fost reținut pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

Tânărul a fost dus încătușat la Institutul de Medicină Legală, după ce rezultatul preliminar al aparatului Drug Test a ieșit pozitiv la cocaină.

În momentul în care a fost prins de polițiști, tânărul de 28 de ani era împreună cu iubita sa. Anchetatorii l-au căutat în București și Ilfov la mai multe adrese.

Citește și
oameni pe strada
Aproape jumătate dintre români cred că Rusia ar putea ataca România. 57% sunt de acord cu 5% din PIB pentru Apărare - Sondaj

Fiul fotbalistului Ilie Dumitrescu a fost depistat de polițiști într-un apartament dintr-un cartier rezidențial de lux din Voluntari, județul Ilfov. Acesta a fost cooperant, spun polițiștii, și a fost adus la sediul Brigăzii Rutiere din Capitală unde a fost testat cu aparatul DrugTest. La două zile de la accident, rezultatul preliminar a ieșit pozitiv pentru cocaină.

În aceste condiții tânărul a fost dus la INML pentru recoltarea de probe biologice.

Avocatul lui Toto Dumitrescu: Nu am vorbit nimic cu el. Se duce la INML, se întoarce, și după o să avem și noi o discuție cu el.”

Polițiștii și procurorii se bazează și pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere în momentul impactului.

Din înregistrare se vede cum mașina condusă de Ilie Dumitrescu Junior a fost lovită în plin de autoturismul condus de o tânără de 23 de ani care voia să vireze la stânga, dar până să facă manevra, a rămas în mijlocul intersecției. O a treia mașină a fost de asemenea acroșată. Șoferița care a provocat accidentul a primit îngrijiri medicale pentru patru zile. Până la sosirea poliției, fiul marelui fotbalist Ilie Dumitrescu a plecat de la fața locului. Din această cauză și-a complicat situația.

Claudia Costea, purtător de cuvânt al Brigăzii Rutiere: „A fost condus la INML. Dacă rezultatul final va ieși pozitiv și la INML acesta riscă închisoarea între unu și cinci ani interzicerea dreptului de a conduce.”

În vârstă de 28 de ani, Toto Dumitrescu este considerat suspect și are dosar penal pentru părăsirea locului accidentului.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, droguri, fiu, ilie dumitrescu,

Dată publicare: 16-09-2025 19:21

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Aproape jumătate dintre români cred că Rusia ar putea ataca România. 57% sunt de acord cu 5% din PIB pentru Apărare - Sondaj
Stiri actuale
Aproape jumătate dintre români cred că Rusia ar putea ataca România. 57% sunt de acord cu 5% din PIB pentru Apărare - Sondaj

Aproximativ 57% dintre români sunt de acord ca ţara noastră să aloce 5% din PIB pentru Apărare, aşa cum solicită NATO, în timp ce 38% nu susţin acest punct de vedere, relevă un sondaj realizat de Avangarde.

De ce nu poate fi securizată complet granița României cu Ucraina. „Ar fi un cost de nesuportat pentru nimeni”
Stiri actuale
De ce nu poate fi securizată complet granița României cu Ucraina. „Ar fi un cost de nesuportat pentru nimeni”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a spus marţi la Galaţi că incursiunile dronelor ruseşti în spaţiul aerian polonez au fost provocări, iar NATO a răspuns rapid prin iniţiativa „Santinela Estică” pentru a întări securitatea flancului de est.

Armata s-ar putea înzestra cu nave produse în România. Planurile anunțate de Ministerul Apărării
Stiri actuale
Armata s-ar putea înzestra cu nave produse în România. Planurile anunțate de Ministerul Apărării

După provocările Rusiei cu dronele care a pătruns în Polonia și România, flancul estic al NATO se va întări, în următoarele săptămâni. Este anunțul făcut de Ministrul Apărării, la Galați, unde a vizitat șantierul de nave militare.

Recomandări
S-au plafonat până s-au dublat. Date oficiale: Cu cât au crescut prețurile la alimente în ultimii 2 ani în România
Stiri Sociale
S-au plafonat până s-au dublat. Date oficiale: Cu cât au crescut prețurile la alimente în ultimii 2 ani în România

Prețurile la alimentele de bază pentru care guvernele Ciolacu 1 și 2 au plafonat adaosul comercial s-au dublat în ultimii doi ani, arată datele oficiale INS.

 

Cum funcționa rețeaua de propagandă prorusă „Portal Kombat” care l-a promovat pe Călin Georgescu. Detalii din rechizitoriu
Stiri actuale
Cum funcționa rețeaua de propagandă prorusă „Portal Kombat” care l-a promovat pe Călin Georgescu. Detalii din rechizitoriu

Procurorii au detaliat în rechizitoriul prin care fostul candidat la Președinție Călin Georgescu a fost trimis în judecată modul în care ecosistemul de propagandă și dezinformare al Federației Ruse a fost folosit în contextul anului electoral 2024.

Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
Stiri actuale
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”

Șeful ANAF spune că reorganizarea instituției va urma după digitalizare. El explică și controalele frecvente la micii contribuabili: inspectorii evită marile firme, unde munca e mai complicată.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Septembrie 2025

48:08

Alt Text!
La Măruță
16 Septembrie 2025

01:30:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Septembrie 2025

01:44:51

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28