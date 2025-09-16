Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă ies pozitive la cocaină probele de la INML. A fost reținut 24 de ore

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost găsit de polițiști la mai bine de 48 de ore de când a fost implicat într-un accident rutier cu o victimă și a fugit de la fața locului.

Toto Dumitrescu a fost reținut pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

Tânărul a fost dus încătușat la Institutul de Medicină Legală, după ce rezultatul preliminar al aparatului Drug Test a ieșit pozitiv la cocaină.

În momentul în care a fost prins de polițiști, tânărul de 28 de ani era împreună cu iubita sa. Anchetatorii l-au căutat în București și Ilfov la mai multe adrese.

Fiul fotbalistului Ilie Dumitrescu a fost depistat de polițiști într-un apartament dintr-un cartier rezidențial de lux din Voluntari, județul Ilfov. Acesta a fost cooperant, spun polițiștii, și a fost adus la sediul Brigăzii Rutiere din Capitală unde a fost testat cu aparatul DrugTest. La două zile de la accident, rezultatul preliminar a ieșit pozitiv pentru cocaină.

În aceste condiții tânărul a fost dus la INML pentru recoltarea de probe biologice.

Avocatul lui Toto Dumitrescu: „Nu am vorbit nimic cu el. Se duce la INML, se întoarce, și după o să avem și noi o discuție cu el.”

Polițiștii și procurorii se bazează și pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere în momentul impactului.

Din înregistrare se vede cum mașina condusă de Ilie Dumitrescu Junior a fost lovită în plin de autoturismul condus de o tânără de 23 de ani care voia să vireze la stânga, dar până să facă manevra, a rămas în mijlocul intersecției. O a treia mașină a fost de asemenea acroșată. Șoferița care a provocat accidentul a primit îngrijiri medicale pentru patru zile. Până la sosirea poliției, fiul marelui fotbalist Ilie Dumitrescu a plecat de la fața locului. Din această cauză și-a complicat situația.

Claudia Costea, purtător de cuvânt al Brigăzii Rutiere: „A fost condus la INML. Dacă rezultatul final va ieși pozitiv și la INML acesta riscă închisoarea între unu și cinci ani interzicerea dreptului de a conduce.”

În vârstă de 28 de ani, Toto Dumitrescu este considerat suspect și are dosar penal pentru părăsirea locului accidentului.

