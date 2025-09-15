Fiul lui Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident cu o persoană rănită. Surse: A fugit și este căutat de Poliție

15-09-2025 | 18:04
Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, actorul Toto Dumitrescu, a fost implicat duminică într-un accident rutier în Capitală. El ar fi părăsit locul incidentului potrivit unor surse judiciare și este căutat de poliție.  

Andreea Marinescu

Corespondent Știrile ProTV: „Accidentul s-ar fi petrecut în jurul orei 14, la intersecția străzilor Mirce Eliade cu Primăverii. Toto Dumitrescu era la volanul unui SUV, susțin surse din rândul anchetatorilor, și circula pe Mircea Eliade, moment în care, la intersecția cu bulevardul Primăverii, ar fi intrat în coliziune cu o șoferiță de 23 de ani, care nu i-ar fi acordat prioritate. În urma impactului, autoturismul în care se afla Toto Dumitrescu a fost proiectat într-o altă mașină aflată în apropiere. Surse din rândul anchetatorilor spun că martorii care erau la fața locului ar fi declarat că, după producerea accidentului, Toto Dumitrescu a plecat de la fața locului. Până la această oră el nu a fost găsit de anchetatori. În urma accidentului de dumincă, șoferița de 23 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital cu răni ușoare. Polițiștii spun că au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală și fugă de la locul accidentului. Rămâne de văzut care va fi declarația pe care Toto Dumitrescu o va da în momentul în care va ajunge în fața anchetatorilor. Am încercat să luăm legătura cu Toto Dumitrescu, însă acesta nu a putut fi contactat telefonic și nici în alt fel. Am vorbit însă cu tatăl lui, Ilie Dumitrescu, acesta a spus că preferă să nu comenteze în momentul de față în niciun fel cele întâmplate.”

Un pacient a murit în Spitalul din Reșița după ce o bucată din treapta unei scări s-ar fi rupt, iar el s-a lovit de beton

