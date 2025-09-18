Fiul lui Ilie Dumitrescu nu recunoaște că ar fi condus drogat. Toto susține că a consumat după accident

18-09-2025 | 19:36
Arestat preventiv pentru că a plecat de la locul unui accident rutier, actorul Toto Dumitrescu a negat că a condus drogat. În fața instanței a susținut, potrivit unor surse din anchetă, că după accident a consumat substanțe interzise.

Surse din anchetă mai spun că acesta a fost de acord cu munca în folosul comunității, dacă va fi condamnat. Ilie Dumitrescu junior a ieșit pozitiv la cocaină și la rezultatul preliminar DrugTest, dar și la testarea biologică de la INML.

Dacă va fi găsit vinovat poate primi între 2 și 7 ani pentru părăsirea locului accidentului și între 1 an și 5 ani pentru consumul de substanțe psihoactive. În pandemie a fost prins drogat și a primit 8 luni de închisoare cu suspendare.

Ieșise din perioada de probă și cel mai probabil această pedeapsă nu va fi adăugată.

