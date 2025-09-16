Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins de polițiști după ce a fost implicat într-un accident și a fugit de la fața locului

Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu a fost prins de polițiști, după ce a fost implicat într-un accident rutier în București și a fugit de la fața locului. Bărbatul în vârstă de 28 de ani se afla în custodia polițiștilor din cadrul Brigăzii Rutiere.

„În urma activităților procedurale desfășurate de polițiștii Brigăzii Rutiere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost depistat și se afla în custodia polițiștilor din cadrul Brigăzii Rutiere”, a precizat Brigada Rutieră.

Mașina condusă de el a fost izbită de o șoferiță care nu a oferit prioritate. Ea a fost rănită și transportată la spital.

Momentul accidentului a fost suprins de camerele de supraveghere. În imagini se văd cele trei mașini avariate, printre care și un Mercedes cu portiera din dreapta deschisă, la volanul căruia s-a aflat, potrivit polițiștilor, Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu.

În imagini se vede cum soferița rănită se așează pe trotuar, iar ceilalți pasageri și șoferul din a treia mașină ies din vehicule și discută.

Șoferii au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative.

Știrile PRO TV au încercat să obțină un punct de vedere de la Ilie Badea Dumitrescu, însă până la această oră nu a putut fi contactat. În schimb, tatăl său ne-a transmis că nu vrea să comenteze despre cele întâmplate.

În 2020, același Toto Dumitrescu a fost prins la volan sub influența drogurilor. Tânărul, care avea la vremea respectivă 22 de ani, a fost depistat la o razie. Aparatul Drug Test a indicat prezența în corp a două substanțe interzise: cocaină și canabis.

