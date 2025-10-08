Toto Dumitrescu, urmărit penal și pentru conducere sub influența drogurilor. Prima reacție: „Crezi că sunt surprins?”

08-10-2025 | 15:08
Se complică lucrurile pentru Toto Dumitrescu, după accidentul de circulație de acum trei săptămâni.

Ovidiu Oanță

Polițiștii au extins miercuri urmărirea penală împotriva fiului fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, așa că îl vor cerceta și pentru că ar fi condus sub influența drogurilor.

Toto Dumitrescu respinge însă acuzația și afirmă că s-ar fi drogat după accident.

Corespondent PROTV: E o surpriză extinderea urmăririi penale și pentru această acuzație de conducere sub influență?

Toto Dumitrescu: „Tu crezi că sunt surprins? Nu sunt surprins. Nu am condus sub influență, că este o suspiciune fără acuzații fondate. Punct”.

Toto Dumitrescu
Au apărut noi detalii despre Toto Dumitrescu. A mai fost suspectat într-un alt dosar că a condus drogat

Corespondent PROTV: Ai consumat după accident?

Toto Dumitrescu: „Am consumat după accident, da, îmi pare rău, sunt victima consumului, opriți drogurile de pe străzi, să dispară. Și atunci o să ne revenim și noi”.

Corespondent PROTV: „Plasat în arest la domiciliu, după accidentul de acum mai bine de trei săptămâni, Ilie Dumitrescu jr. sau Toto cum îl cunosc apropiați și prietenii, a fost nevoit să revinămiercuri la Brigada Poliției Rutiere a Capitalei, unde, în prezența celor doi avocați ai săi, a aflat că a fost extinsă urmărirea penală și pentru conducere sub influența drogurilor, nu doar pentru părăsirea locului accidentului. O extindere, care spunea chiar Toto Dumitrescu, nu-l surprinde deloc, însă respinge categoric această acuzație, așa cum ați văzut în declarația pe care a făcut-o înainte de a intra în biroul anchetatorilor. S-ar fi drogat după acest accident, pe care spune că nu l-a provocat, el nu se simte responsabil și că tot ceea ce s-a întâmplat atunci s-ar fi petrecut, de fapt, din pricina temerii în legătură cu relația pe care o are cu iubita sa. De aceea ar fi părăsit locul accidentului.

Iată, așadar, că lucrurile se complică pentru el, însă avocații lui spun categoric că acuzația nu ar avea absolut niciun fundament, că anchetatorii de la Brigada Rutieră ar trebui să o dovedească. Și, cel puțin deocamdată, se așteaptă și o expertiză medico-legală. Pentru că, dincolo de ceea ce au stabilit atunci când l-au prins, polițiștii de la rutieră trebuie să stabilească fără echivoc, medicii de la Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici, dacă la vremea respectivă avea sau nu...(substanțe interzise în sânge. n.r). Și asta se analizează din ceea ce s-a evaluat din probele biologice, dacă a avut sau nu urme de cocaină, urme de droguri. Iar una peste alta, ancheta a merge înainte. Și până atunci, cel puțin, Toto Dumitrescu se bucură de prezumpția de nevinovăție.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, droguri, urmărire penală, ilie dumitrescu, toto dumitrescu,

Dată publicare: 08-10-2025 14:15

