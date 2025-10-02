Toate hotelurile din Iași sunt ocupate pentru Pelerinajul Sfântei Parascheva. Credincioșii au ajuns cu o săptămână înainte

02-10-2025 | 19:54
La Iaşi, au început pregătirile pentru cel mai mare pelerinaj ortodox din țară, de Sfânta Parascheva. Chiar dacă drumul credinței debutează oficial pe 8 octombrie, mulți au ajuns deja în capitala Moldovei.

Bianca Ghiță,  Iulia Ciuhu

Organizatorii se așteaptă la o prezență de sute de mii de persoane până la finalul sărbătorilor. În curtea Catedralei Mitropolitane din Iași este deja forfotă. De la o oră la alta sosesc grupuri de pelerini.

Bărbat: „Suntem din Botoşani, am adus-o pe asta mică, să facă cunoştinţă cu sfânta."

Pelerin: Vin de la Buzău”

Reporter: Ca să evitaţi aglomeraţia ?

Pelerin: „Exact, pentru a nu sta mult la coadă."

Femeie: Venim din Constanța, să apucăm şi noi, ca pe urmă este aglomerat şi nu mai putem”.

Reporter: Vă ajuta Sfânta?

Femeie: „Foarte mult”

Racla cu moaştele Sfintei va fi scoasă pe 8 octombrie din catedrală, pentru marea sărbătoare din 14 octombrie.

Lucian Apopei, director de comunicare Arhiepiscopia Iașilor: Deja se observă un număr mare de pelerini care vin înainte ca pelerinajul să înceapă, motiv pentru care racla a fost mutată.”

Mâncare pentru pelerini

Mitropolia și 40 de firme din domeniul ospitalităţii le vor oferi credincioșilor peste 200.000 de porţii de mâncare.

Cosmin Brânză, preot Arhiepiscopia Iașilor: „Vorbim despre sandvişuri, pulpe de pui cu orez, lipii, pizza, apa, suc, cafea, ceai."

Primăria va monta pe traseu 4 containere moderne de igienă.

Ioan Burteanu, administrator Salubris Iași: „Sunt containere autonome, dotate cu panouri fotovoltaice şi absolut toate utilităţile pentru o toaletă modernă."

Hotelurile, pe de altă parte, sunt ocupate complet. În centrul orașului, oaspeții plătesc între 500 și 900 de lei pe noapte, pentru o cameră.

Simona Vețeleanu, manager hotel: „Nicio cameră nu mai este disponibilă. Sunt clienţi care vin în fiecare an şi de cum pleacă îşi fac rezervare pentru anul următor."

Şi din Capitală mai multe agenţii de turism organizează pelerinaje la Sfânta Parascheva. Preţurile sunt între 200 şi 900 de lei.

Ștefan Văduva, manager agenție de turism: „Autocarul care pleacă în acest weekend este plin de o lună, nu au mai fost locuri. Am suplimentat locurile."

Anul trecut, peste 270.000 de pelerini au trecut pe la baldachinul cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

