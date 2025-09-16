O femeie de 80 de ani a căzut de la 2 metri, într-un vagon tip cușetă. Voia să ajungă la moaștele Sfintei Parascheva, la Iași

Stiri actuale
16-09-2025 | 11:18
Vagon de tren al CFR Calatori
Shutterstock

O femeie de 80 de ani, rănită după ce a căzut dintr-un compartiment cușetă în trenul București-Iași, a fost internată la spital. Mergea la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva.

autor
Aura Trif

Femeia a căzut de la o înălţime de aproape doi metri şi a suferit un traumatism cranio-cerebral, dar şi mai multe răni.

Ea a fost dusă în Unitatea de Primiri Urgenţe de la Spitalul ”Sfântul Spiridon" din Iaşi.

Ce răni a suferit femeia

”A ajuns la noi în UPU cu traumatism cranio-cerebral, dar fără să îşi piardă cunoştinţa. Are, de asemenea, contuzie cervicală, dar prezintă şi o lovitură puternică la braţul stâng, posibil fractură. De asemenea, i-a fost afectat piciorul stâng, având şi o contuzie toraco-abdominală. Se află în spital pentru investigaţii", a declarat medicul Diana Cimpoeşu, coordonator UPU-SMURD Iaşi.

Ea le recomandă pelerinilor să aibă grijă de sănătatea lor, să nu se expună riscului unor accidente şi să îşi ia tratamentul prescris de către medici.

Cel mai probabil, femeia care s-a lovit în tren a vrut să evite aglomeraţia de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi din luna octombrie şi a decis să vină mai repede pentru a se închina la moaşte.

Sursa: News.ro

Etichete: iași, tren, vagon,

Dată publicare: 16-09-2025 11:18

