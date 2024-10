Pelerinajul dedicat Cuvioasei Parascheva s-a încheiat oficial. La miezul nopţii, 38.000 de oameni așteptau să ajungă la raclă

Cel mai probabil, sfintele moaște vor fi duse înapoi în Mitropolie marți - dacă numărul celor așezați la rând va scădea simțitor.

La miezul nopţii, 38 de mii de oameni așteptau să ajungă lângă raclă. Marea de oameni s-a lăsat unită de rugăciune, dar şi de recunoştinţă.



Bărbat: „Suntem foarte bucuroși că am reușit să ajungem și să trecem. Am simțit în fiecare an că face minuni. De 20 de ani venim în fiecare an aici.”



Femeie: „De mic copil am o evlavie la sfânta Parascheva, pe care mi-a transmis-o mama mea, care tot timpul mi-a vorbit de Sfânta.”

Mulți dintre pelerini au vorbit despre liniștea sufletească pe care le-o oferă acest loc.



Femeie: „Foarte multă lume, impresionantă, o mare de lume. Am plecat de la Brașov, de dimineață, foarte de dimineața, dar am ajuns.”



Gheorghe Mihăilă, consilierul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei: "Oricât de ocupați am fi, tot avem un dor după Dumnezeu, după ceva care ne dă o speranță în viață. Sfânta Cuvioasa Parascheva cred că a răspuns multora care s-au rugat la ea".



Credincioşii s-au putut închina în aceste zile și la moaștele Sfântului Pantelimon, aduse din Grecia, de pe Muntele Athos. Delegația elenă va pleca de la noi diseară.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: