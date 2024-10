Peste 35.000 de persoane au venit la Iași ca să se închine Sfintei Parascheva. Oamenii au stat la rând chiar și 20 de ore

Peste 35.000 de oameni au venit la liturghia de hram, în capitala Moldovei, să se închine Cuvioasei. La rândul către racla împodobită cu flori oamenii stau peste 20 de ore.

Sfânta Liturghie a unit in rugaciune pelerini de toate varstele, în fața Catedralei Mitropolitana.

Bătrână: "Am venit de la 5 dimineata. Mi-a fost drag să vin. Am simțit multe în inimă și în sufletul meu. Ea mă întărește întotdeauna. Am dragoste de ea. M-a ajutat și am simțit".

Femeie: "Un sentiment de bucurie, de pace și chiar dacă e multă lume, e liniște. E armonie. Ne-a ajutat mult, mult, mult și sperăm să ne ajute în continuare și mulțumim pentru tot ceea ce ne-a dat".

Zecile de mii de oameni au rostit in cor rugaciunile.

Bătrână: "E foarte bine, mă simt puternică. Am venit aici și am plâns. Vin cu drag si cu speranță si cu toată dragostea mea".

Bărbat: "În fiecare an venim, pentru pace sufletească, pentru dragoste. Întotdeauna Sfânta ne-a ajutat. Dacă vii cu sufletul deschis și cu inima curată, întotdeauna Sfânta este mijlocitoare. Este o slujbă înălțătoare, care te face să te simți mai bine".

Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, sunt cinstite de peste 900 de ani. Se află la Iași de 383 de ani, aduse de la Constantinopol. Au scăpat din incendiul care a afectat Biserica Trei Ierarhi în 1888, și de atunci sunt așezate în catedrală.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: