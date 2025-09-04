Titi Aur, semnal de alarmă după accidentele recente: În România, trotineta electrică este aproape nereglementată

Pilotul de raliuri Titi Aur atrage atenția că în România siguranța rutieră este practic inexistentă, iar numărul mare de accidente grave și victime nu reprezintă o prioritate pentru guvernanți.

El avertizează că, atâta timp cât autoritățile nu se implică, tragediile rutiere vor continua să crească.

„La noi, siguranţa rutieră nu există. Neexistând pe lista celor care ne conduc, circulaţia se derulează într-o junglă. Mai mult, a apărut trotineta electrică, care, odată cu telefonul mobil, cele două evoluţii tehnice extraordinare nu fac decât să aducă mai multe cauze din care avem accidente cu morţi şi răniţi grav. Telefonul mobil, prin distragerile la care ne supune, fiind tentaţi să îl folosim, iar trotineta electrică prin faptul că este aproape nereglementată. În România, se prevede că trebuie să ai 14 ani şi să mergi pe carosabil. Punct. Altceva nu se prevede”, a declarat, joi, Titi Aur, la Digi 24, în contextul ultimelor două accidente cu trotinete electrice, unul în Capitală şi altul în Sibiu, acesta din urmă cu un copil de 13 ani rănit grav după ce a căzut de pe trotinetă.

Val de accidente cauzate de utilizarea trotinetelor

Doar în ultimele aproximativ două săptămâni, accidentele produse de utilizatorii de trotinete au cauzat adevărate tragedii.

Spre exemplu, un tânăr de 22 de ani este cercetat penal pentru ucidere din culpă, fiind plasat sub control judiciar, după ce a trecut pe roşu la semafor şi a lovit cu trotineta electrică o bătrână pe o trecere de pietoni din Sectorul 2 al Capitalei. Ulterior, victima a decedat la spital.

Ultimul caz s-a petrecut în Sibiu, unde un copil de 13 ani este în comă, după ce a căzut de pe trotinetă.

Potrivit lui Titi Aur, atât tinerii, cât şi copiii sunt „complet needucaţi” în privinţa circulaţiei rutiere.

„În şcoala generală, în liceu, nu se face nimic de educaţie rutieră organizată, nu vorbesc de Poliţia Rutieră, ONG-uri etc., ci de sistemul de educaţie, care nu face nimic. Şi atunci se urcă tânărul, copilul, pe trotineta electrică, care ar trebui să meargă cu maximum 25 km/h, dar toate trotinetele private, nu vorbim de cele închiriate, merg cu 50, 70, 80, chiar şi peste 80 km/h, fără cască, fără protecţii şi fără educaţie deloc. Şi atunci cei care merg, cum a fost cazul din Bucureşti, tânărul respectiv poate să spună foarte simplu că el n-a ştiut ce înseamnă becul ăla roşu de la intersecţie. Poate spune: «n-am ştiut, nu m-a învăţat nimeni, nici la şcoala generală nu m-a obligat nimeni să ştiu»”, a explicat specialistul.

În opinia fostului pilot de raliuri, fenomenul este „scăpat de sub control”, „nu doar trotineta electrică, ci toată circulaţia”.

„Tot ce înseamnă securitate, siguranţă rutieră şi, din păcate, nimeni nu se ocupă de asta. Mai mult, siguranţa rutieră nu e la Poliţia Rutieră, este în curtea Ministerului Transporturilor. Ei trebuie să se ocupe de pregătirea şoferilor, de atestatele profesionale, de conducerea defensivă, şi Consiliul Interministerial pentru Siguranţă Rutieră, care înseamnă mai multe ministere, ar trebui să îşi desfăşoare activitatea tot în curtea Ministerului Transporturilor. Fizic, nu mai există, s-a desfiinţat! Doar pe hârtie mai există”, precizează Titi Aur.

El mai spune că, fără educaţie, cu aceste nereguli şi fără controale, se tot întâmplă astfel de accidente.

„În Olanda, dacă te prinde cu trotineta că mergi mai mult de 25 km/h pe stradă, se confiscă. De ce? Pentru că devine pericol public. La noi, nimeni nu te controlează la trotinetă, nimeni nu te educă, nimeni nu te sancţionează şi, bineînţeles, că vom avea din ce în ce mai multe accidente şi cu trotinetă, dar şi cu maşini. Avem foarte mult sânge pe şosele, dar acest lucru nu există pe masa guvernanţilor. Niciun partid, niciun guvern, nimeni nu este interesat de acest aspect. Atâta timp cât vom rămâne în situaţia asta, vom asista la tragedii în continuare, tragedii imense. Deocamdată nu s-a atins coarda sensibilă a guvernanţilor. Nu există acest aspect!”, a încheiat Titi Aur.

România este în continuare campioană a Uniunii Europene în ceea ce privește numărul persoanelor decedate în urma accidentelor rutiere.

