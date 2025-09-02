Momentul în care un tânăr care mergea pe trotinetă a lovit o femeie pe trecerea de pietoni, în București. Victima a murit

Stiri actuale
Un tânăr de 22 de ani este cercetat pentru ucidere din culpă, după ce a lovit cu trotineta electrică o femeie, pe o trecere de pietoni din București. Victima, rănită grav în impact, a murit la spital.

autor
Daniel Nițoiu

Martorii spun că băiatul mergea cu viteză mare.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Incidentul s-a întâmplat pe data de 14 august. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care tânărul circula cu viteză în intersecție și trecut pe culoarea roșie a semaforului, spun polițiștii de la Brigada Rutieră, dar și procurorii care au cercetat acest caz.

In imagini se vede cum se îndreaptă către o trecere de pietoni, iar acolo lovește puternic o femeie în vârstă de 69 de ani. Aceasta traversa petrecerea de pietoni alături de alte două persoane. În urma impactului, s-a ales cu o lovitură puternică în zona capului.

A fost transportată de urgență la Spitalul Sfântul Pantelimon din București. Medicii s-au luptat timp de patru zile să-i salveze viața. Din păcate, starea ei de sănătate s-a înrăutățit și femeia a murit.

Tânărul de 22 de ani a fost testat de polițiști atât pentru droguri, cât și pentru alcool. Nu consumase astfel de substanțe interzise, însă a fost reținut 24 de ore pentru acuzația de ucidere din culpă, iar mai târziu judecătorii sectorului doi au decis să îl plaseze sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile, până când se vor finaliza cercetările și va fi trimis în judecată.

31 de victime doar în acest an în București

Polițiștii din București, dar și procurorii, trag un semnal de alarmă după ce în ultimele opt luni ale acestui an, nu mai puțin de 31 de persoane au fost rănite grav în Capitală.

Așadar, două persoane și-au pierdut viața: femeia de 69 de ani, dar și un alt conducător de trotinetă care s-a autoaccidentat undeva pe o stradă din București. Vorbim, așadar, de două accidente în care două persoane și-au pierdut viața.

Totodată, polițiștii le atrag atenția celor care conduc trotinete electrice să respecte regulile, să meargă pe stradă acolo unde nu sunt piste de biciclete, iar acolo unde sunt, să le folosească pe acestea, să meargă cu viteza regulamentară, să respecte toate regulile de circulație în trafic pentru că sunt participanți la trafic și să fie atenți mai ales la pietoni, acolo unde pistele sunt trasate pe trotuare.

Mare grijă la pietoni, pentru că este în responsabilitatea celor care conduc astfel de vehicule autopropulsate să aibă grijă la cetățeni și la persoanele care merg pe trecerile de pietoni.

Polițiștii le atrag atenția că amenzile sunt aspre pentru cei care merg pe trotuar care nu au mijloace de semnalizare în trafic, dacă nu poartă echipament corespunzător și cască până la vârsta de 16 ani. Ea este obligatorie, potrivit legislației.

Cum arată situația în Europa

Alte orașe mari din Europa au luat măsuri aspre împotriva folosirii trotinetelor electrice. În Paris, acestea au fost interzise. În Italia, cei care conduc trotinete electrice sunt obligați să le înmatriculeze și să dețină totodată și o răspundere civilă auto, o asigurare.

Un astfel de proiect de lege a fost și în România în transparență decizională. Guvernul l-a propus undeva în anul 2023, însă nici până în acest moment o astfel de legislație nu a fost transpusă la nivelul României.

Sursa: Pro TV

