Tânărul de 23 de ani din Neamț, care și-a ucis iubita și a rănit-o pe mama acesteia, a fost arestat preventiv

Tânărul de 23 de ani, din județul Neamț, care și-a ucis iubita și a rănit-o grav pe mama acesteia, a fost arestat preventiv.

Este acuzat de omor și tentativă de omor. Marți, la amiază, a intrat în curtea tinerei de 20 de ani și a înjunghiat-o mortal. Apoi a lovit-o cu arma albă și pe mama ei. Femeia a fost transportată de urgență la spitalul din Roman, unde a fost operată.

Surse din anchetă spun că tânărul a făcut acest gest extrem de grav pentru că fata l-a părăsit, după ce el i-ar fi trimis din străinătate 2.000 de euro, pe care ea nu i-ar fi returnat.

Poliția a intervenit în seara de dinaintea crimei

Sătenii povestesc că şi luni seară ar fi venit la fată şi i-ar fi luat telefonul. Ea ar fi cerut ajutorul poliţiştilor care i-ar fi recuperat aparatul.

Bărbat: „Ea vorbea cu alt băiat”.

Reporter: Şi asta, toată nenorocirea asta din cauza gelozie s-a întâmplat, credeţi?

Bărbat: „Geloziei.”

Ancheta a fost preluată de Parchetul Tribunalului Neamţ.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













