Tânărul de 23 de ani din Neamț, care și-a ucis iubita și a rănit-o pe mama acesteia, a fost arestat preventiv
Tânărul de 23 de ani, din județul Neamț, care și-a ucis iubita și a rănit-o grav pe mama acesteia, a fost arestat preventiv.
Este acuzat de omor și tentativă de omor. Marți, la amiază, a intrat în curtea tinerei de 20 de ani și a înjunghiat-o mortal. Apoi a lovit-o cu arma albă și pe mama ei. Femeia a fost transportată de urgență la spitalul din Roman, unde a fost operată.
Surse din anchetă spun că tânărul a făcut acest gest extrem de grav pentru că fata l-a părăsit, după ce el i-ar fi trimis din străinătate 2.000 de euro, pe care ea nu i-ar fi returnat.
Poliția a intervenit în seara de dinaintea crimei
Sătenii povestesc că şi luni seară ar fi venit la fată şi i-ar fi luat telefonul. Ea ar fi cerut ajutorul poliţiştilor care i-ar fi recuperat aparatul.
Bărbat: „Ea vorbea cu alt băiat”.
Reporter: Şi asta, toată nenorocirea asta din cauza gelozie s-a întâmplat, credeţi?
Bărbat: „Geloziei.”
Ancheta a fost preluată de Parchetul Tribunalului Neamţ.