Tânărul de 23 de ani din Neamț, care și-a ucis iubita și a rănit-o pe mama acesteia, a fost arestat preventiv

Stiri actuale
02-10-2025 | 07:54
injunghiat

Tânărul de 23 de ani, din județul Neamț, care și-a ucis iubita și a rănit-o grav pe mama acesteia, a fost arestat preventiv.

autor
Daniel Moldovan

Este acuzat de omor și tentativă de omor. Marți, la amiază, a intrat în curtea tinerei de 20 de ani și a înjunghiat-o mortal. Apoi a lovit-o cu arma albă și pe mama ei. Femeia a fost transportată de urgență la spitalul din Roman, unde a fost operată.

Surse din anchetă spun că tânărul a făcut acest gest extrem de grav pentru că fata l-a părăsit, după ce el i-ar fi trimis din străinătate 2.000 de euro, pe care ea nu i-ar fi returnat.

Poliția a intervenit în seara de dinaintea crimei

Sătenii povestesc că şi luni seară ar fi venit la fată şi i-ar fi luat telefonul. Ea ar fi cerut ajutorul poliţiştilor care i-ar fi recuperat aparatul.

Bărbat: „Ea vorbea cu alt băiat”.

Citește și
Criminal spania
Un român condamnat pentru omor în Spania se ascundea „la vedere” în Dolj. Vecină: „Un om de treabă și cuminte, nu am auzit”

Reporter: Şi asta, toată nenorocirea asta din cauza gelozie s-a întâmplat, credeţi?

Bărbat: „Geloziei.”

Ancheta a fost preluată de Parchetul Tribunalului Neamţ.

Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Sursa: Pro TV

Etichete: barbat, crima, neamț, arest,

Dată publicare: 02-10-2025 07:54

Articol recomandat de sport.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Citește și...
Brazilia anchetează intoxicații cu alcool contrafăcut. Trei oameni au murit, iar poliția suspectează crimă organizată
Stiri externe
Brazilia anchetează intoxicații cu alcool contrafăcut. Trei oameni au murit, iar poliția suspectează crimă organizată

Guvernul brazilian a anunţat marţi deschiderea unei anchete poliţieneşti privind mai multe cazuri de intoxicaţie cu alcool contrafăcut, dintre care trei mortale, anchetă ce va examina eventuale legături cu crima organizată, relatează AFP.

Un român condamnat pentru omor în Spania se ascundea „la vedere” în Dolj. Vecină: „Un om de treabă și cuminte, nu am auzit”
Stiri actuale
Un român condamnat pentru omor în Spania se ascundea „la vedere” în Dolj. Vecină: „Un om de treabă și cuminte, nu am auzit”

La 25 de ani de la o crimă teribilă, petrecută în Spania, unul dintre suspecţi, un român, a fost capturat în Dolj.

Un român căutat de autorităţile spaniole pentru crimă a fost prins în județul Dolj, după ani de fugă
Stiri actuale
Un român căutat de autorităţile spaniole pentru crimă a fost prins în județul Dolj, după ani de fugă

Un român căutat de autorităţile spaniole pentru crimă a fost prins în județul Dolj, după ani întregi de la comiterea faptei. Bărbatul era urmărit internaţional, după ce fusese condamnat la închisoare pentru omor.

Recomandări
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei
Stiri actuale
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor
Stiri Politice
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor

Guvernul a adoptat noua rectificare bugetară. Prin noua împărțire a banilor vor fi acoperite cheltuielile cu salariile, pensiile și indemnizațiile, iar restul banilor sunt destinați investițiilor. Până la finalul anului ar putea urma o nouă rectificare.

Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol
Stiri actuale
Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

Pregătiți-vă hainele groase, pentru că vremea se schimbă radical. De joi, în jumătate de ţară avem cod portocaliu de ploi abundente, lapoviţă şi chiar ninsori. Inclusiv în Bucureşti sunt aşteptate furtuni violente.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 1 Septembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28