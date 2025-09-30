Bunicii au fost martorii crimei din Neamț. „O dată a ţipat fata. Și apoi a scos cuţitul din buzunar”

O tânără de 20 de ani a fost înjunghiată mortal, în curtea părintească, din Neamţ, iar suspect este chiar fostul său iubit. Individul ar fi rănit-o și pe mama fetei, care a fost dusă de urgență la spital.

Suspectul a fost prins în județul vecin, Bacău. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Tânăra de 20 de ani și mama ei, de 37 de ani erau în curtea casei lor, în localitatea Spiridonești, când fostul iubit al fetei le-a atacat brutal. Martori neputincioşi au fost bunicii care stau în aceeaşi curte.

Gheorghe Rumega, bunicul fetei ucise: „O dată a ţipat fata. Şi apoi a scos cuţitul din buzunar şi începea a umba cu cuţitul.”

Reporter: Fata striga după ajutor?

Gheorghe Rumega: „Da.”

Agresorul a fugit imediat după atac. Mama rănită grav a cerut ajutor cu ultimele puteri. Echipajul de la Ambulanța Roman a găsit-o pe fată fără viață, ucisă cu o singură lovitură.

Radu Roibu, purtătorul de cuvânt al Ambulanței Neamț: „S-au început manevrele de resuscitare cardiorespiratorie pentru pacienta în vârstă de 20 de ani, fără răspuns, după 45 de minute.”

Mama a fost transportată la spital în stare critică.

Maria Tălmăcel, medic coordonator CRU Roman: „A fost dirijata direct în sala de operaţie, unde s-a intervenit chirugical, având plăgi la nivelul stomacului şi intestinului. În acest moment pacienta este stabilă.”

Între timp, suspectul a fost localizat de polițiști în Bacău. Încerca să ajungă la un prieten.

Apropiaţii femeilor spun că bărbatul şi fata ucisă se certau de ceva timp, după ce se despărţiseră. El era gelos şi nu suporta gândul că ea ar putea fi cu altcineva.

Poliția a intervenit cu o seară înainte

Sătenii povestesc că şi luni seară ar fi venit la fată şi i-ar fi luat telefonul. Ea ar fi cerut ajutorul poliţiştilor care i-ar fi recuperat aparatul.

Bărbat: „Ea vorbea cu alt băiat”.

Reporter: Şi asta, toată nenorocirea asta din cauza gelozie s-a întâmplat, credeţi?

Bărbat: „Geloziei.”

Ancheta a fost preluată de Parchetul Tribunalului Neamţ.

