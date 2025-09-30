Brazilia anchetează intoxicații cu alcool contrafăcut. Trei oameni au murit, iar poliția suspectează crimă organizată

30-09-2025 | 21:02
alcool
Guvernul brazilian a anunţat marţi deschiderea unei anchete poliţieneşti privind mai multe cazuri de intoxicaţie cu alcool contrafăcut, dintre care trei mortale, anchetă ce va examina eventuale legături cu crima organizată, relatează AFP.

În total, şase cazuri de intoxicaţie cu metanol, o substanţă extrem de toxică, amestecată în băuturi alcoolice, au fost raportate din iunie în statul Sao Paulo (sud-est), potrivit autorităţilor locale. Alte zece cazuri suspecte sunt în curs de analiză.

Cele trei decese, ale unor bărbaţi în vârstă de 45, 54 şi 58 de ani, s-au produs în ultimele două săptămâni.

Metanolul este un alcool industrial diferit de etanolul prezent în băuturile spirtoase.

„Având în vedere că este o situaţie gravă, cu consecinţe asupra sănătăţii publice, am ordonat deschiderea unei anchete pentru a verifica provenienţa (acestui alcool contrafăcut - n.r.) şi reţeaua sa de distribuţie", a declarat ministrul Justiţiei, Ricardo Lewandowski, într-o conferinţă de presă.

Cazurile de intoxicaţie cu metanol din Brazilia vizau până acum „persoane fără adăpost care ingerau carburant", a explicat el.

În ultimele săptămâni însă, acestea „au început să aibă loc în baruri sau restaurante", a adăugat oficialul.

Ancheta va stabili dacă există vreo legătură cu crima organizată", a declarat Andrei Rodrigues, directorul poliţiei federale.

El a evocat o „posibilă conexiune" cu anchete recente, între care o megaoperaţiune desfăşurată la sfârşitul lunii august împotriva unei reţele de spălare de bani a Primeiro Comando da Capital (PCC), unul dintre principalele grupuri criminale din ţară.

Spălarea banilor avea loc în special prin benzinării care vindeau combustibil contrafăcut, în special etanol, la care era adăugat metanol importat ilegal.

Potrivit ministrului Lewandowski, „totul indică" că acest alcool contrafăcut „a fost distribuit dincolo de statul Sao Paulo", în alte regiuni ale Braziliei.

