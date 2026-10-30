Un tânăr de 23 de ani, din Giurgiu, a fost reţinut în acest caz, fiind pus sub acuzare pentru înşelăciune, scrie News.ro.

Tânărul s-a prezentat drept avocat

Investigaţia în acest caz a demarat luna trecută, după ce în ziua 21 septembrie un bărbat din comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu, a depus plângere scrisă la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu, în care relata că un pretins avocat l-a înşelat, cerându-i bani fără a fi, în realitate, profesionist în domeniul dreptului.

„În urma cercetărilor efectuate de către poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale s-a constatat faptul că, de la începutul anului 2026, un tânăr, de 23 de ani, din municipiul Giurgiu, ar fi cunoscut, prin intermediul unei reţele de socializare, un bărbat, de 43 ani, din localitatea Gogoşari, judeţul Giurgiu, şi o femeie, de 33 ani, din municipiul Timişoara, judeţul Timiş. Tânărul în cauză s-ar fi prezentat drept avocat în discuţiile purtate cu cele două persoane şi ar fi creat aparenţa că poate presta servicii juridice, ar fi întocmit mai multe documente privind diverse demersuri juridice şi ar fi pretins diferite sume de bani pentru activităţile întreprinse, prejudiciul creat fiind de 47.896 de lei”, informează, vineri, oficialii Poliţiei judeţene Giurgiu.

Joi, 29 octombrie, tânărul de 23 de ani a fost reţinut, fiind pus sub acuzare pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată. Vineri, 30 octombrie, acesta va fi prezentat instanţei de judecată, cu propunere de luare a altei măsuri preventive.