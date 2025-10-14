Tânăr care avea la el un cuţit de 25 de centimetri, prins de jandarmi în Gara Drobeta-Turnu Severin. Ce le-a atras atenţia

14-10-2025 | 15:12
FOTO: Jandarmeria Mehedinţi

Un tânăr de 26 de ani care avea la el un cuţit cu o lungime de 25 de centimetri a fost prins, marţi, de jandarmi în Gara din Drobeta-Turnu Severin. Aceştia au fost alertaţi de comportamentul bărbatului.

autor
Mihaela Ivăncică

”Comportamentul ezitant al bărbatului a atras atenţia jandarmilor care se aflau marţi, 14 octombrie a.c., în misiunea de patrulare în Gara din Drobeta Turnu Severin, motiv pentru care l-au legitimat şi verificat. În urma efectuării controlului corporal preventiv, asupra bărbatului de 26 de ani a fost găsit un cuţit de metal în lungime de aproximativ 25 cm, despre provenienţa căruia, acesta a declarat că îl foloseşte pentru autoapărare”, a transmis Jandarmeria Mehedinţi.

Jandarmii au întocmit actelor de sesizare pentru fapta prevăzută şi pedepsită de art. 372 Cod Penal – ”portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”, având în vedere potenţialul pericol pentru siguranţa publică.

Bărbatul a fost dus la sediul Postului de Poliţie Transporturi Feroviare Drobeta-Turnu Severin, unde au fost predate documentele şi cuţitul, pentru continuarea cercetărilor.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 14-10-2025 15:12

