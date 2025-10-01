Un bărbat a atacat o femeie necunoscută pe o stradă din București. I-a pus cuțitul la gât, însă victima a prins lama cu mâna

Stiri actuale
01-10-2025 | 21:14
arestat
Shutterstock

Un bărbat a fost arestat preventiv, miercuri, după ce a urmărit pe stradă, în Sectorul 2 din Bucureşti, o femeie pe care nu o cunoştea şi a atacat-o, punându-i un cuţit la gât.

autor
Sabrina Saghin

Femeia a reuşit să scape doar cu răni, după ce a prins cu mâinile lama cuţitului. Atacatorul, care este recidivist, este cercetat pentru lovire sau alte violenţe.

Incidentul a avut loc în 23 septembrie, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, unde un bărbat a urmărit o femeie pe care nu o cunoştea, iar când aceasta a intrat pe o alee retrasă a atacat-o cu cuţitul.

„În data de 23.09.2025, în jurul orei 20:50, în timp ce se afla pe o alee pietonală din Sectorul 2, inculpatul C.L. a prins-o din spate pe persoana vătămată A. A-R şi a îndreptat în zona gâtului acesteia un obiect tăietor-înţepător, tip cuţit. Persoana vătămată a opus rezistenţă încercând să se apere, împrejurare în care aceasta a suferit leziuni traumatice la nivelul degetelor ambelor mâini, a căror gravitate a fost evaluată la un număr 11-12 zile de îngrijiri medicale, precum şi o excoriaţie localizată la nivelul gâtului”, informează, miercuri, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Luni, procurorii l-au pus sub acuzare pe atacator, care a fost filmat în timp ce îşi urmărea victima. Miercuri, instanţa de judecată a emis mandat de arestare preventivă a bărbatului, pentru 30 de zile. Acesta este recidivist, a făcut închisoare, iar în noul dosar penal deschis pe numele său este cercetat pentru lovire sau alte violenţe.

Citește și
police
Profesoară de muzică înjunghiată în față de un elev de gimnaziu, în Franța. Este un caz „izolat”, spune primarul

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, cutit, atacator,

Dată publicare: 01-10-2025 21:11

Articol recomandat de sport.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Citește și...
O femeie din Buzău a fost înjunghiată de fostul partener chiar în fața farmaciei unde lucra. Individul a fost reținut
Stiri actuale
O femeie din Buzău a fost înjunghiată de fostul partener chiar în fața farmaciei unde lucra. Individul a fost reținut

Caz șocant, miercuri dimineață, într-o localitate din județul Buzău. O femeie de 41 de ani a fost înjunghiată de fostul partener, chiar în fața farmaciei unde lucra. Individul, cu 3 ani mai în vârstă, a fost reținut.

Profesoară de muzică înjunghiată în față de un elev de gimnaziu, în Franța. Este un caz „izolat”, spune primarul
Stiri externe
Profesoară de muzică înjunghiată în față de un elev de gimnaziu, în Franța. Este un caz „izolat”, spune primarul

O profesoară a fost înjunghiată în față de un elev, la o școală din Franța, iar motivația atacului sângeros rămâne, deocamdată, neclară. Atacatorul a încercat să se sinucidă, dar a fost capturat de autorități.

Momentul în care o refugiată ucraineană de 23 de ani este înjunghiată mortal într-un metrou din SUA
Stiri externe
Momentul în care o refugiată ucraineană de 23 de ani este înjunghiată mortal într-un metrou din SUA

Un videoclip șocant surprinde momentul în care o tânără refugiată ucraineană de 23 de ani este înjunghiată mortal într-un tren din Charlotte, SUA.

Recomandări
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor
Stiri Politice
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor

Guvernul a adoptat noua rectificare bugetară. Prin noua împărțire a banilor vor fi acoperite cheltuielile cu salariile, pensiile și indemnizațiile, iar restul banilor sunt destinați investițiilor. Până la finalul anului ar putea urma o nouă rectificare.

Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei
Stiri actuale
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol
Stiri actuale
Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

Pregătiți-vă hainele groase, pentru că vremea se schimbă radical. De joi, în jumătate de ţară avem cod portocaliu de ploi abundente, lapoviţă şi chiar ninsori. Inclusiv în Bucureşti sunt aşteptate furtuni violente.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 1 Septembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28