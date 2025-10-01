Un bărbat a atacat o femeie necunoscută pe o stradă din București. I-a pus cuțitul la gât, însă victima a prins lama cu mâna

Un bărbat a fost arestat preventiv, miercuri, după ce a urmărit pe stradă, în Sectorul 2 din Bucureşti, o femeie pe care nu o cunoştea şi a atacat-o, punându-i un cuţit la gât.

Femeia a reuşit să scape doar cu răni, după ce a prins cu mâinile lama cuţitului. Atacatorul, care este recidivist, este cercetat pentru lovire sau alte violenţe.

Incidentul a avut loc în 23 septembrie, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, unde un bărbat a urmărit o femeie pe care nu o cunoştea, iar când aceasta a intrat pe o alee retrasă a atacat-o cu cuţitul.

„În data de 23.09.2025, în jurul orei 20:50, în timp ce se afla pe o alee pietonală din Sectorul 2, inculpatul C.L. a prins-o din spate pe persoana vătămată A. A-R şi a îndreptat în zona gâtului acesteia un obiect tăietor-înţepător, tip cuţit. Persoana vătămată a opus rezistenţă încercând să se apere, împrejurare în care aceasta a suferit leziuni traumatice la nivelul degetelor ambelor mâini, a căror gravitate a fost evaluată la un număr 11-12 zile de îngrijiri medicale, precum şi o excoriaţie localizată la nivelul gâtului”, informează, miercuri, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Luni, procurorii l-au pus sub acuzare pe atacator, care a fost filmat în timp ce îşi urmărea victima. Miercuri, instanţa de judecată a emis mandat de arestare preventivă a bărbatului, pentru 30 de zile. Acesta este recidivist, a făcut închisoare, iar în noul dosar penal deschis pe numele său este cercetat pentru lovire sau alte violenţe.

