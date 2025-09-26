O femeie din Murfatlar şi-a ucis soţul cu o lovitură de cuţit în piept după ce s-a îmbătat

26-09-2025 | 15:52
O femeie a fost arestată preventiv, vineri, după ce în urma unui conflict conjugal, pe fondul consumului de alcool, şi-a omorât soţul cu o lovitură de cuţit, în timp ce se aflau în locuinţa lor din oraşul Murfatlar.

Ioana Andreescu

Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa a informat că procurorii au dispus, pe 25 septembrie, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpata B.S., acuzată de săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie sub forma omorului, femeia fiind reţinută pentru 24 de ore.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat, ca stare de fapt prezumtivă, că în cursul zilei de 24 septembrie 2025, în jurul orei 21:00, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, în cursul unui conflict conjugal, în timp ce se aflau în locuinţa comună din oraşul Murfatlar, inculpata şi-a ucis soţul, B.V., aplicându-i victimei o lovitură cu cuţitul în piept, astfel încât i-a provocat o plagă înjunghiată hemitoracică stângă, cu interesare cardio-pulmonară, hemotorax stâng masiv şi hemopericard, leziuni incompatibile cu viaţa", reiese din comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Procurorul de caz a formulat, vineri, propunere de arestare preventivă a inculpatei pentru următoarele 30 de zile, propunere ce a fost admisă de judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Constanţa.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 26-09-2025 15:43

