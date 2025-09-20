O femeie de 57 de ani și-a terorizat vecinii. Ar fi distrus un panou electric cu securea și ar fi amenințat cu un cuțit

O femeie de 57 de ani din Roman, județul Neamț, a fost reținută de polițiști după ce și-a terorizat vecinii. Aceștia spun că viața lor a devenit un calvar în ultimii ani.

Și-au montat o cameră de supraveghere, iar femeia a fost surprinsă în timp ce agita un cuțit și îi amenința cu moartea.

Ar fi lovit și un tablou electric cu o secure. Și ar fi distrus un colet care nu îi aparținea, se plâng oamenii.

Vecina agresivă a fost reținută pentru 24 de ore și este cercetată pentru amenințare. Anchetatorii au dispus și o expertiză psihiatrică.

În funcție de rezultat, procurorul de caz poate decide internarea într-un spital de boli mintale sau poate propune arestarea sa preventivă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













