Un minor de 16 ani a fost reținut din cauza unui pepene. Este plasat sub control judiciar pentru tâlhărie calificată

08-10-2025 | 08:04
Un tânăr de 16 ani din județul Dâmbovița a ajuns în arest pentru că și-a dorit prea mult un pepene. L-a luat de pe tarabă, iar când paznicii i-au spus că trebuie să plătească, băiatul a scos un cuțit, i-a amenințat și a fugit.

Marilena Iordache

Incidentul s-a petrecut în vară, dar adolescentul a fost prins de polițiști abia acum. Inițial, anchetatorii l-au reținut pentru 24 de ore.

Acum, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetat pentru tâlhărie calificată.

