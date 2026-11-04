Procurorii au petrecut, marți, mai bine de 7 ore la spital, atât în spațiile administrative, cât și în ambulanțe, pentru a ridica dovezi. Și au descoperit mai multe nereguli. Ancheta vizează fapte grave de corupție, abuz în serviciu, delapidare și fals intelectual.

Corespondent PROTV: „Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024-2026, mai mulți medici și asistente ar fi luat din spital medicamente puternice împotriva durerii din categoria opioidelor. Aceste substanțe sunt strict controlate, deoarece ele pot fi folosite și ca droguri. Ancheta încearcă să lămurească acum unde au ajuns substanțele sustrase, dacă au fost vândute altor persoane sau dacă le foloseau chiar angajații.”

Medicii și asistentele ar fi folosit opioidele în scop recreativ

Surse din anchetă susțin inclusiv această ultimă ipoteză, conform căreia medicii și asistentele ar fi folosit o parte din substanțe în scop recreativ. Pe de altă parte, cercetările vizează și unele plăți efectuate de spital.

Delia Nenișcu, purtător de cuvânt al IPJ Botoșani: „Ar fi facilitat plata unor drepturi salariale în cazul unor angajați, pentru zilele de repaus, fără ca aceștia să presteze activitatea profesională și ar fi scos din circuit medicație, în scopul justificării unor noi achiziții de la firme agreate.”

Așadar, procurorii și-au petrecut mare parte din zi la percheziții, în căutare de dovezi. Au verificat biroul de contabilitate, serviciul de achiziții publice, birourile managerului și directorului medical, compartimentul de îngrijiri paliative, Unitatea de Primiri Urgențe și inclusiv ambulanțele SMURD din parcarea spitalului.

Anchetatorii au verificat stocurile de medicamente din ambulanțe

Printre altele, anchetatorii au vrut să vadă dacă stocurile de medicamente și analgezice din autospeciale coincid cu datele trecute în actele medicale.

Corneliu Prepeliță, manager Spitalul Județean Mavromati Botoșani: „Au fost solicitate mai multe înscrisuri legate de achiziția de medicamente. Nu a fost perturbată în niciun fel activitatea spitalului. Mă surprinde acest control. Nu știm dacă au fost sustrase sau nu au fost sustrase. Sunt verificări, probabil au niște informații și organele de cercetare penală își vor face datoria. Probabil există și posibilitatea ca salariații să nu își facă activitatea conform fișei postului.”

Dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani.

Denis Ficiuc, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani: „În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și delapidare. Perchezițiile efectuate la Spitalul Județean Botoșani au ca principal scop stabilirea tuturor împrejurărilor săvârșirii acestor fapte.”

Audierile în acest caz vor avea loc în perioada următoare, spun procurorii.