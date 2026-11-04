Potrivit rezultatelor parțiale, democrații au ajuns la 172 de mandate, față de 105 pentru republicani. În Senat, democrații și independenții aliați au 51 de mandate, în timp ce republicanii au 39.

Democrații au obținut victorii importante inclusiv în state considerate bastioane republicane, precum Texas, Carolina de Sud, Kansas și Ohio.

Americanii s-au așezat la cozi, pentru a-și vota reprezentanții în Congres.

Cosmin Stan, corespondent PRO TV la Washington: „În inima capitalei, chiar aici în clădirea bibliotecii, se vede cat de importanta este participarea la aceste alegeri. Sunt ft multi oameni înăuntru care își exprimă opțiunea, de asemenea multa presa...”.

Pentru unii, decizia nu a fost deloc ușoară.

Votant: La alegerile trecute am votat cu Trump. M-am cam săturat de felul în care au mers lucrurile, așa că anul acesta am decis să fac o schimbare.

Reporter: Cum te simți după această decizie?

Votant: E puțin înfricoșător. Rudele mi-au trimis mesaje chiar în această dimineață, spunându-mi să votez cu republicanii, pentru că toată familia mea este republicană.

„Schimbare” pare să fi fost cuvântul-cheie în deciziile multor alegători, după doi ani de mandat Trump, în care republicanii au controlat ambele camere ale Congresului.

Votantă: „Sunt extrem de nemulțumită de ceea ce se întâmplă la Washington, de politicile președintelui Trump. Și vreau să văd o schimbare în Congres”.

Unii alegători au văzut votul drept o modalitate de a trimite un mesaj actualei administrații, dar și restului lumii...

La Universitatea din Texas, stat controlat de republicani de peste 3 decenii, studenții au votat în număr mare - unii pentru prima oară.

Votant: „Am crescut în Texas, în zona Houston. Iar convingerile mele sunt foarte diferite de cele ale familiei mele. Și cred că acesta este cazul multor tineri alegători texani. Una dintre cele mai mari probleme ale administrației locale este influența intereselor marilor grupuri de afaceri și ale miliardarilor asupra guvernării”.

În state precum Florida, președintele și republicanii par să-și fi păstrat susținerea în rândul publicului.

Votant: Îl ador pe Trump, așa că voi vota cu el orice ar fi.

Reporter: Ce anume v-a plăcut din ceea ce a făcut?

Votant: Totul. Faptul că a controlat granițele, că este dur în privința criminalității și că nu este... nu este o marionetă, ca să spun așa.

Democrații care au încercat să speculeze nemulțumirea americanilor față de creșterea prețurilor încearcă să nu se bucure prea devreme.

Chuck Schumer, liderul minorității din Senat: „Aș descrie starea noastră de spirit ca fiind una de optimism amestecat cu neliniște. Ne-am concentrat pe problemele care îi preocupă pe oameni. Mai ales pe costul vieții: prețurile ridicate la alimente, prețurile ridicate la carburanți, facturile mari la electricitate, costurile ridicate ale serviciilor medicale, iar lista poate continua”.

La alegeri au votat și trei astronauți americani, de la bordul Stației Spațiale Internaționale.

Votul s-a desfășurat, în mare parte, fără probleme. În unele comitate din Florida, inundațiile au dus la închiderea sau relocarea unor secții de vot. Iar în Westchester, New York, o eroare de programare a făcut ca mașinile de vot să nu recunoască buletinele introduse de alegători. Au fost afectate peste 250 de mii de voturi. Autoritățile au anunțat că toate buletinele care nu au fost numărate au fost duse într-un loc securizat și vor fi înregistrate manual.

Cosmin Stan, corespondent PRO TV la Washington: „Este miezul nopții aici, pe Coasta de Est, în Washington DC, și pare că ne îndreptăm cu pași siguri către o înfrângere electorală zdrobitoare a Partidului Republican, partidul președintelui Donald Trump. Potrivit CNN, la această oră este proiectată victima victoria democraților, cel puțin în Camera Reprezentanților, al cărei control l-a obținut deja Partidul Democrat. Conform estimărilor CNN, așa cum spuneam, democrații aveau nevoie acolo de 218 mandate. Se pare că vor câștiga la numărătoarea finală. Mult mai mult de atât, aceeași situație pare să fie și în Senat. Democrații ar fi obținut deja 50 de mandate în această cameră a Congresului american, de asemenea, conform previziunilor CNN, dar numărătoarea nu s-a încheiat și în foarte scurt timp e posibil să auzim că democrații vor prelua controlul Senatului.

De asemenea, asta pentru că ei aveau nevoie să câștige măcar patru mandate în state considerată a fi republicane și au câștigat deja cinci astfel de mandate. Au fost surprize răsunătoare în statul Texas, de exemplu, un stat eminamente republican a câștigat mandatul de senator, un democrat, tânărul James Talarico, care a făcut o surpriză uriașă și a produs un cutremur imens în Partidul Republican. De asemenea, o altă surpriză majoră vine din statul Kansas, de asemenea, un bastion republican care va da acum un senator democrat. Și se întâmplă asta pentru prima oară în ultimii 94 de ani. Vă dați seama ce, ce surpriză enormă, un adevărat seism electoral pentru partidul lui Donald Trump. Au fost surprize majore și în alte privințe, de exemplu, în cursele pentru guvernatori. De asemenea, cel puțin trei democrați au câștigat în fiefuri republicane, și vorbim aici de statele Georgia, Ohio sau în Texas.

În plus, avem senatori democrați care au câștigat în bastioane republicane, cum vă spuneam, în Texas, dar și în Carolina de Sud sau Carolina de Nord. Sunt surprize, după, surprize democrate, o avalanșă și totul este pus pe seama votului popular, determinat în principal de starea economiei. Oamenii sunt nemulțumiți de situația economică a Statelor Unite și sunt nemulțumiți mai ales de costul zilnic care crește încontinuu De altfel, conform unui sondaj realizat la ieșirea de la urnă, 38% dintre oamenii care au fost intervievați nu sunt de acord cu politic, cu politicile lui Donald Trump și cu direcția în care acesta duce țara”.