Piețele de pe Wall Street au înregistrat scăderi pe măsură ce democrații au câștigat un avans inițial în alegerile de la jumătatea mandatului, scrie Sky News.ro.

Contractele futures pentru indicele Nasdaq 100, dominat de companiile din sectorul tehnologic, erau în scădere cu 2% miercuri dimineață.

Wall Street reacționează la avansul democraților

Între timp, contractele futures pentru S&P 500 au scăzut cu 1,1%, iar cele pentru Dow cu 0,7%, traderii asimilând perspectiva unui „val albastru” care ar putea cuprinde Washingtonul.

Victoria democraților ar putea accentua volatilitatea prețurilor activelor, în special în sectorul inteligenței artificiale.

Acțiunile giganților din domeniul tehnologiei, precum Microsoft, Amazon și Nvidia, se tranzacționau toate la prețuri mai mici în cadrul sesiunii de tranzacționare prelungite.

Rezultatul ar putea avea, de asemenea, implicații ample asupra întregii economii, afectând totul, de la cheltuielile pentru apărare până la reglementarea activelor financiare.

Partidul Republican al lui Donald Trump a deținut controlul asupra ambelor camere ale Congresului în primii doi ani ai celui de-al doilea mandat al său.

Democrații ar putea schimba regulile pentru industria IA

Un Congres condus de democrați ar putea exercita o supraveghere mai strictă asupra companiilor din domeniul inteligenței artificiale, pe măsură ce opoziția publică față de centrele de date crește.

Alegerile pentru funcția de guvernator din state precum Texas ar putea, de asemenea, să afecteze proiectele ambițioase de infrastructură.

Chuck Carlson, directorul executiv al Horizon Investment Services, a declarat: „Sectorul IA a fost extrem de important pentru piață, iar aceste alegeri vor avea un impact direct asupra acestuia.”

Leah Bennett, directorul de investiții al Concurrent Asset Management, a adăugat: „Piața consideră că, cel mai probabil, democrații vor prelua controlul asupra Congresului.”

Un așa-numit „val albastru” ar exclude, de asemenea, probabil orice politici favorabile mediului de afaceri, precum facilitățile fiscale.

Alegerile din SUA au exercitat o presiune puternică asupra piețelor de câteva săptămâni, la fel și îngrijorările legate de faptul că investițiile masive în inteligența artificială nu au generat încă randamente suficiente.

Inflația și dobânzile mențin presiunea asupra piețelor

Creșterea ratelor dobânzilor și inflația persistentă, care se situează de câțiva ani peste ținta de 2% a Rezervei Federale, joacă, de asemenea, un rol important.

Cu toate acestea, în toate cele 20 de ani de alegeri midterms înregistrate din 1946, indicele S&P 500 a înregistrat o creștere la 12 luni după ziua alegerilor, cu un câștig mediu de 14,4%.

În ciuda scăderii înregistrate în primele ore ale zilei de miercuri, indicele Nasdaq 100 rămâne în creștere cu 12% de la începutul anului, iar indicele S&P 500 a avansat cu 10%.

Privind în perspectivă, Seth Hickle, de la Mindset Wealth Management, a declarat: „Mă aștept ca volatilitatea să rămână ridicată în următoarele câteva săptămâni, indiferent de rezultatul alegerilor.”

Iar Jay Woods, strategul-șef de piață al Freedom Capital Markets, a declarat pentru CNBC, partenerul american al Sky: „Acum toate privirile se îndreaptă către președinte și către reacția pe care o vom primi din partea sa. Vor fi alegeri contestate, va apărea și mai multă incertitudine? Acesta este momentul în care piața s-ar putea agita cu adevărat.”