Primarul unei comune din Botoşani a fost plasat sub control judiciar. Ar fi primit 500.000 de lei mită de la un om de afaceri

22-09-2025 | 16:07
Percheziții mamut în Suceva. Procurorii fac verificări la spitalul din Rădăuți și IPJ într-un caz de corupție
Primarul comunei Mihălăşeni, judeţul Botoşani, Claudiu Daniel Chelariu, a fost plasat sub control judiciar de către procurorii DNA, fiind acuzat că a luat mită de la un om de afaceri, în legătură cu un contract pentru modernizare de drumuri.

Mihaela Ivăncică

”Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Suceava au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 18 septembrie 2025, faţă de inculpatul CHELARIU CLAUDIU DANIEL, primar al comunei Mihălăşeni, judeţul Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (4 acte materiale)”, anunţă, luni, DNA, într-un comunicat de presă.

Detalii despre acuzații

Potrivit procurorilor, în perioada aprilie 2024 – 02 aprilie 2025, primarul ar fi pretins, cu titlu de mită, de la un administrator de societate comercială, în repetate rânduri, suma de 550.000 de lei, din care ar fi primit 500.000 lei, ”în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu referitoare la efectuarea plăţilor aferente unui contract de modernizare de drumuri”.

”Banii ar fi fost primiţi prin intermediul unei firme înregistrate pe numele unei persoane din familia inculpatului”, a mai precizat DNA.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte o serie de obligaţii între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar, să nu se deplaseze în sediul primăriei comunei Mihălăşeni şi să nu exercite desfăşoare/exercite funcţia în exercitarea căreia a săvârşit fapta, respectiv cea de primar al comunei Mihălăşeni.

În vederea confiscării sumei reprezentând obiectul infracţiunii, în cauză s-a dispus sechestru asigurător în limita sumei de 500.000 lei asupra unor bunuri imobile aparţinând inculpatului.

Etichete: botosani, primar, mita, control judiciar,

Dată publicare: 22-09-2025 16:07

