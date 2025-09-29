Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI în rectificarea bugetară. Cât se dă în plus la salarii

Stiri actuale
29-09-2025 | 21:01
sri
SRI

Serviciul Român de Informații va primi 92,8 milioane de lei în plus, la rectificarea de buget. Proiectul rectificării arată și cum se poate cheltui această sumă.

autor
Mihai Niculescu

Potrivit proiectului de rectificare de buget pe 2025, lansat luni în transparență publică, Serviciul Român de Informații ar putea primi, dacă noua schemă a bugetului va fi adoptată, 92,8 milioane lei, per sold. Guvernul a propus asigurarea de sume suplimentare la cheltuielile de personal, 75 milioane lei în plus, și asistență socială (+40 milioane lei). La execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la transferuri între unități ale administrației publice de minus 6,2 milioane lei și la active nefinanciare -16,0 milioane lei.

Mai mulți bani împrumutați pentru plata dobânzilor

Deficitul bugetar al României, prevăzut inițial în legea bugetului pentru 2025 la 7% din PIB (echivalentul a 134,65 miliarde lei), urmează să fie majorat cu 24,58 miliarde lei conform proiectului de rectificare bugetară pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor.

Cea mai mare parte a acestei sume, circa 12 miliarde de lei, va merge la plata dobânzilor aferente datoriei publice.

În mod evident, cele 12 miliarde de lei provin, ca întregul deficit bugetar, de altfel, tot din împrumuturi. Astfel, guvernul României practic a anunțat că se va împrumuta și mai mult decât era stabilit inițial și pentru a plăti dobânzile la ce a împrumutat deja.

Citește și
Nicușor Dan
Președintele Nicuşor Dan: ”Am avut o influenţă a SRI în viaţa noastră politică, în decizii, în zona economică”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat săptămâna trecută că noua țintă de deficit, agreată cu Comisia Europeană, este de 8,4% din PIB, adică aproximativ 159 miliarde lei.

Sursa: Pro TV

Etichete: rectificare bugetara, buget, SRI,

Dată publicare: 29-09-2025 20:55

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Noi fragmente de dronă descoperite în Tulcea. MApN și SRI fac verificări
Stiri actuale
Noi fragmente de dronă descoperite în Tulcea. MApN și SRI fac verificări

Ministerul Apărării anunţă că, luni, a fost semnalată, printr-un apel la 112, prezenţa unor fragmente de dronă în judeţul Tulcea.

Președintele Nicuşor Dan: ”Am avut o influenţă a SRI în viaţa noastră politică, în decizii, în zona economică”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan: ”Am avut o influenţă a SRI în viaţa noastră politică, în decizii, în zona economică”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că a existat ”o influenţă” a Serviciului Român de Informaţii (SRI) în viaţa politică şi în zona economică din România.

Carnagiu în Sri Lanka. Călugări, inclusiv din România, au murit într-un accident de funicular
Stiri externe
Carnagiu în Sri Lanka. Călugări, inclusiv din România, au murit într-un accident de funicular

Şapte călugări budişti, dintre care trei străini, au murit în Sri Lanka într-un accident de funicular produs în cursul nopţii, a anunţat joi poliţia, transmite AFP.

Mesaj criptat transmis de SRI. De ce a postat o fotografie cu artistul Sting
Stiri actuale
Mesaj criptat transmis de SRI. De ce a postat o fotografie cu artistul Sting

SRI îi felicită pe pompierii români de ziua lor într-un mesaj criptat, în stilul devenit deja ”marcă înregistrată” al celui mai important serviciu secret al României.

 

Spionul care vindea secretele României, reținut după audieri. Expert: KGB-ul din Belarus e doar o fațadă, în spate e Moscova
Stiri Justitie
Spionul care vindea secretele României, reținut după audieri. Expert: KGB-ul din Belarus e doar o fațadă, în spate e Moscova

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova a fost reținut sub acuzația de trădare. SRI și DIICOT susțin că Alexandru Bălan ar fi livrat KGB-ului din Belarus secrete care afectează securitatea României.

Recomandări
Guvernul menit să salveze bugetul face rectificare pe deficit majorat. Jumătate din banii „în plus” merg direct la creditori
Stiri Economice
Guvernul menit să salveze bugetul face rectificare pe deficit majorat. Jumătate din banii „în plus” merg direct la creditori

Rectificarea bugetară pentru 2025, cuprinsă într-un proiect de ordonanță de urgență, a fost publicat de Ministerul Finanțelor în procedura de transparență publică, luni seară.

Cum va arăta noul parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu a obținut 55 de mandate din 101
Stiri externe
Cum va arăta noul parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu a obținut 55 de mandate din 101

Moldova spune „PAS” Rusiei și alege să rămână pe drumul european, în urma unui scrutin marcat de presiuni uriașe, campanii de dezinformare și tentative de cumpărare de voturi.

Lanțul de nereguli de la hotelul ars din Prahova, unde au murit două cameriste din Nepal. „Nu au reușit să ceară ajutor”
Stiri actuale
Lanțul de nereguli de la hotelul ars din Prahova, unde au murit două cameriste din Nepal. „Nu au reușit să ceară ajutor”

Un șir de nereguli a dus la moartea înfiorătoare a două tinere din Nepal, cameriste la un hotel de lângă Ploiești, mistuit luni de flăcări. Fetele dormeau la mansardă și nu au avut nicio șansă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Septembrie 2025

43:19

Alt Text!
La Măruță
29 Septembrie 2025

01:29:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică

21:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Septembrie 2025

01:46:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28