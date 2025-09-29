Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI în rectificarea bugetară. Cât se dă în plus la salarii

Serviciul Român de Informații va primi 92,8 milioane de lei în plus, la rectificarea de buget. Proiectul rectificării arată și cum se poate cheltui această sumă.

Potrivit proiectului de rectificare de buget pe 2025, lansat luni în transparență publică, Serviciul Român de Informații ar putea primi, dacă noua schemă a bugetului va fi adoptată, 92,8 milioane lei, per sold. Guvernul a propus asigurarea de sume suplimentare la cheltuielile de personal, 75 milioane lei în plus, și asistență socială (+40 milioane lei). La execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la transferuri între unități ale administrației publice de minus 6,2 milioane lei și la active nefinanciare -16,0 milioane lei.

Mai mulți bani împrumutați pentru plata dobânzilor

Deficitul bugetar al României, prevăzut inițial în legea bugetului pentru 2025 la 7% din PIB (echivalentul a 134,65 miliarde lei), urmează să fie majorat cu 24,58 miliarde lei conform proiectului de rectificare bugetară pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor.

Cea mai mare parte a acestei sume, circa 12 miliarde de lei, va merge la plata dobânzilor aferente datoriei publice.

În mod evident, cele 12 miliarde de lei provin, ca întregul deficit bugetar, de altfel, tot din împrumuturi. Astfel, guvernul României practic a anunțat că se va împrumuta și mai mult decât era stabilit inițial și pentru a plăti dobânzile la ce a împrumutat deja.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat săptămâna trecută că noua țintă de deficit, agreată cu Comisia Europeană, este de 8,4% din PIB, adică aproximativ 159 miliarde lei.

