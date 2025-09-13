Mesaj criptat transmis de SRI. De ce a postat o fotografie cu artistul Sting

SRI îi felicită pe pompierii români de ziua lor într-un mesaj criptat, în stilul devenit deja ”marcă înregistrată” al celui mai important serviciu secret al României.

Serviciul Român de Informații (SRI) a transmis sâmbătă un mesaj de felicitare criptat pompierilor români, în stilul care i-a consacrat deja pe reprezentanții celui mai important serviciu de informații al României.

”La mulți ani colegilor care...” – sună mesajul aparent nefinalizat al SRI, sub care se află însă o poză ce completează firesc urarea, a legendarului artist britanic Sting.

În traducere liberă: ”La mulți ani colegilor care Sting”, alături de un haștag lămuritor- #ZiuaPompierilor.

Ziua Pompierilor, comemorată în România de peste 70 de ani

Ziua Pompierilor din România este o sărbătoare anuală care comemorează în fiecare zi de 13 septembrie Bătălia din Dealul Spirii, care a avut loc în 1848 la București între compania de pompieri condusă de Căpitanul Pavel Zăgănescu și un corp de armată al Imperiului Otoman.

Această zi a fost desemnată ca Zi a Pompierilor din România, în cinstea eroismului de care a dat dovadă subunitatea de pompieri în acea luptă din timpul Revoluției Române din 1848. Legal, oficializarea ei s-a produs începând cu anul 1953, iar după Revoluție acest lucru a fost legiferat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













