Mesaj criptat transmis de SRI. De ce a postat o fotografie cu artistul Sting

Stiri actuale
13-09-2025 | 16:58
sting
SRI

SRI îi felicită pe pompierii români de ziua lor într-un mesaj criptat, în stilul devenit deja ”marcă înregistrată” al celui mai important serviciu secret al României.

 

autor
Cristian Anton

Serviciul Român de Informații (SRI) a transmis sâmbătă un mesaj de felicitare criptat pompierilor români, în stilul care i-a consacrat deja pe reprezentanții celui mai important serviciu de informații al României.

La mulți ani colegilor care...” – sună mesajul aparent nefinalizat al SRI, sub care se află însă o poză ce completează firesc urarea, a legendarului artist britanic Sting.

În traducere liberă: ”La mulți ani colegilor care Sting”, alături de un haștag lămuritor- #ZiuaPompierilor.

Citește și
nicusor dan
Când va numi Nicușor Dan șefii SRI și SIE. Anunțul făcut de șeful statului

Ziua Pompierilor, comemorată în România de peste 70 de ani

Ziua Pompierilor din România este o sărbătoare anuală care comemorează în fiecare zi de 13 septembrie Bătălia din Dealul Spirii, care a avut loc în 1848 la București între compania de pompieri condusă de Căpitanul Pavel Zăgănescu și un corp de armată al Imperiului Otoman.

Această zi a fost desemnată ca Zi a Pompierilor din România, în cinstea eroismului de care a dat dovadă subunitatea de pompieri în acea luptă din timpul Revoluției Române din 1848. Legal, oficializarea ei s-a produs începând cu anul 1953, iar după Revoluție acest lucru a fost legiferat.

De ziua lor, pompierii din București le-au oferit copiilor clipe de neuitat

Sursa: StirilePROTV

Etichete: pompieri, SRI, mesaj, sting,

