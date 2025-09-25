Carnagiu în Sri Lanka. Călugări, inclusiv din România, au murit într-un accident de funicular

Stiri externe
25-09-2025 | 09:52
calugari budisti
Ada Derana

Şapte călugări budişti, dintre care trei străini, au murit în Sri Lanka într-un accident de funicular produs în cursul nopţii, a anunţat joi poliţia, transmite AFP.

autor
Sabrina Saghin

Victimele se îndreptau spre mănăstirea Na Uyana din centrul ţării, a precizat sursa.

Conform constatărilor iniţiale, cablul funicularului s-a rupt, provocând căderea în gol a cabinei.

„În cabină se aflau 13 călugări. Doi au reuşit să scape cu răni minore, însă alţi patru sunt în stare critică", iar şapte au decedat, a declarat pentru AFP un reprezentant al poliţiei.

El a spus că printre morţi se numără călugări din India, Rusia şi România.

Citește și
fiola test antidoping
Sri Lanka, sancționată de Agenția Mondială Antidoping. Țara se confruntă cu interdicții la competiții internaționale

Mănăstirea Na Uyana este situată la aproximativ 130 de kilometri nord-est de capitala economică a insulei, Colombo.

Sursa: Agerpres

Etichete: Sri Lanka, calugari,

Dată publicare: 25-09-2025 09:40

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Citește și...
Explozie urmată de incendiu la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş. VIDEO cu momentul deflagrației
Stiri actuale
Explozie urmată de incendiu la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş. VIDEO cu momentul deflagrației

Doi români şi un cetăţean din Sri Lanka au fost răniţi în explozia urmată de un incendiu produsă, luni, pe platforma industrială Kronospan Sebeş, într-un buncăr de materiale de sortare, potrivit Poliţiei. O a patra victimă a refuzat transportul la spital.

Sri Lanka, sancționată de Agenția Mondială Antidoping. Țara se confruntă cu interdicții la competiții internaționale
Stiri externe
Sri Lanka, sancționată de Agenția Mondială Antidoping. Țara se confruntă cu interdicții la competiții internaționale

Agenţia Mondială Antidoping (AMA/WADA) a confirmat marţi că Sri Lanka nu respectă Codul Mondial Antidoping şi a anunţat mai multe sancţiuni împotriva acestei ţări, informează AFP.

Reacția unui tânăr din Sri Lanka, în mijlocul arșiței resimțite la 45 de grade Celsius la Timișoara
Stiri actuale
Reacția unui tânăr din Sri Lanka, în mijlocul arșiței resimțite la 45 de grade Celsius la Timișoara

Sudul și vestul țării au fost încinse azi, mai rău ca niciodată în această vară, iar temperatura resimțită a ajuns la 46 de grade Celsius.

Recomandări
Un vortex polar se apropie de România. Temperaturile scad chiar și cu 10 grade. Ploi abundente și vânt în toată țara
Vremea
Un vortex polar se apropie de România. Temperaturile scad chiar și cu 10 grade. Ploi abundente și vânt în toată țara

Temperaturile vor scădea în următoarele zile chiar și cu 10 grade, din cauza unei mase de aer rece venită din zona polară. În același timp, un ciclon format în Marea Mediteraneană se apropie de România. Ar putea aduce ploi abundente și vânt puternic.

De ce nu poate fi extrădat imediat Horațiu Potra. Demersul pe care trebuie să îl mai facă România în cazul mercenarului
Stiri Justitie
De ce nu poate fi extrădat imediat Horațiu Potra. Demersul pe care trebuie să îl mai facă România în cazul mercenarului

Liderul mercenarilor români din Congo, Horațiu Potra, căutat internațional încă de la finalul lui februarie, a fost prins în Dubai, potrivit unor surse.

POLITICO: Adevărata miză a alegerilor de duminică din Republica Moldova. Pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia
Stiri externe
POLITICO: Adevărata miză a alegerilor de duminică din Republica Moldova. Pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia

Partidul pro-european PAS al Maiei Sandu îşi apără duminică majoritatea parlamentară într-un scrutin decisiv pentru viitorul pro-european al Moldovei, în contextul acuzațiilor de amestec masiv al Rusiei, notează POLITICO.

Top citite
1 ccr, curtea constitutionala
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri actuale
CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă
2 Diana Buzoianu
Inquam Photos / Mălina Norocea
Stiri Politice
Moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, respinsă de plenul Camerei Deputaţilor
3 stomatologie
Shutterstock
Doctor de bine
Două tehnici moderne reduc anxietatea pacienților la stomatolog. Care e rolul medicilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Septembrie 2025

49:01

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28