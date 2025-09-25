Carnagiu în Sri Lanka. Călugări, inclusiv din România, au murit într-un accident de funicular

Şapte călugări budişti, dintre care trei străini, au murit în Sri Lanka într-un accident de funicular produs în cursul nopţii, a anunţat joi poliţia, transmite AFP.

Victimele se îndreptau spre mănăstirea Na Uyana din centrul ţării, a precizat sursa.

Conform constatărilor iniţiale, cablul funicularului s-a rupt, provocând căderea în gol a cabinei.

„În cabină se aflau 13 călugări. Doi au reuşit să scape cu răni minore, însă alţi patru sunt în stare critică", iar şapte au decedat, a declarat pentru AFP un reprezentant al poliţiei.

El a spus că printre morţi se numără călugări din India, Rusia şi România.

Mănăstirea Na Uyana este situată la aproximativ 130 de kilometri nord-est de capitala economică a insulei, Colombo.

