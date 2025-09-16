Structuri vechi au fost găsite în timpul lucrărilor la Planşeul Unirii. Zona va fi cercetată de arheologi

16-09-2025 | 21:58
Urme de construcţii anterioare au fost depistate în timpul lucrărilor la Planşeul Unirii. Zona a fost delimitată şi protejată și urmează a fi cercetată de arheologi.

autor
Lorena Mihăilă

Imagini din timpul lucrărilor la Planşeul Unirii – unde au fost descoperite urme de construcţii anterioare - au fost postate online pe Reddit, unul dintre videoclipuri vorbind despre „Dezastrul de la Planşeul Unirii”.

„În timpul lucrărilor specifice de refacere totală a Planşeului Unirii, au fost găsite cărămizi/ elemente de construcţie anterioară, într-o zonă adiacentă plăcii de beton ce acoperă râul Dâmboviţa în centrul Capitalei”, a transmis, marţi seară, Primăria Sectorului 4.

Potrivit procedurilor standard, zona a fost de îndată delimitată şi protejată, urmând a fi examinată de specialişti în arheologie.

„La finalizarea acestor etape, concluziile vor fi prezentate opiniei publice”, au mai transmis reprezentanţii primăriei.

Primarul Sectorul 4, Daniel Băluţă, anunţa, în 9 iunie, începerea lucrărilor de refacere a Planşeului Unirii.

Circulaţia pe Splaiul Independenţei, între Piaţa Naţiunile Unite şi Piaţa Unirii, a fost restricţionată până în 6 septembrie.

Potrivit primarului, se pot folosi următoarele rute ocolitoare:

* dinspre Corneliu Coposu şi Universitate - drum provizoriu prin Parcul Unirii;

* de pe Calea Victoriei va fi traseul: Naţiunile Unite - Palatul Parlamentului - Bulevardul Unirii;

* dinspre Eroilor - se face dreapta pe Bulevardul Libertăţii, apoi stânga pe Bulevardul Unirii.

Autorizaţia de construire pentru refacerea Planşeului Unirii a fost semnată de Nicuşor Dan în ultima sa zi de mandat de primar general al Capitalei.

Lucrările vor fi împărţite în patru zone distincte: porţiunea din faţa Hanului lui Manuc, cea din parcul aflat în faţa Magazinului Unirea, cea din zona fântânilor şi cea dinspre Pasajul Unirii.

Sursa: News.ro

Etichete: Pasajul Unirii, sectorul 4, daniel baluta,

Dată publicare: 16-09-2025 21:58

