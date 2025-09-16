Structuri vechi au fost găsite în timpul lucrărilor la Planşeul Unirii. Zona va fi cercetată de arheologi

Urme de construcţii anterioare au fost depistate în timpul lucrărilor la Planşeul Unirii. Zona a fost delimitată şi protejată și urmează a fi cercetată de arheologi.

Imagini din timpul lucrărilor la Planşeul Unirii – unde au fost descoperite urme de construcţii anterioare - au fost postate online pe Reddit, unul dintre videoclipuri vorbind despre „Dezastrul de la Planşeul Unirii”.

„În timpul lucrărilor specifice de refacere totală a Planşeului Unirii, au fost găsite cărămizi/ elemente de construcţie anterioară, într-o zonă adiacentă plăcii de beton ce acoperă râul Dâmboviţa în centrul Capitalei”, a transmis, marţi seară, Primăria Sectorului 4.

Potrivit procedurilor standard, zona a fost de îndată delimitată şi protejată, urmând a fi examinată de specialişti în arheologie.

„La finalizarea acestor etape, concluziile vor fi prezentate opiniei publice”, au mai transmis reprezentanţii primăriei.

Primarul Sectorul 4, Daniel Băluţă, anunţa, în 9 iunie, începerea lucrărilor de refacere a Planşeului Unirii.

Circulaţia pe Splaiul Independenţei, între Piaţa Naţiunile Unite şi Piaţa Unirii, a fost restricţionată până în 6 septembrie.

Potrivit primarului, se pot folosi următoarele rute ocolitoare:

* dinspre Corneliu Coposu şi Universitate - drum provizoriu prin Parcul Unirii;

* de pe Calea Victoriei va fi traseul: Naţiunile Unite - Palatul Parlamentului - Bulevardul Unirii;

* dinspre Eroilor - se face dreapta pe Bulevardul Libertăţii, apoi stânga pe Bulevardul Unirii.

Autorizaţia de construire pentru refacerea Planşeului Unirii a fost semnată de Nicuşor Dan în ultima sa zi de mandat de primar general al Capitalei.

Lucrările vor fi împărţite în patru zone distincte: porţiunea din faţa Hanului lui Manuc, cea din parcul aflat în faţa Magazinului Unirea, cea din zona fântânilor şi cea dinspre Pasajul Unirii.

