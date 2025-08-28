Prima etapă a consolidării Planșeului Unirii, la final. Cum au lucrat muncitorii, pas cu pas, la structura de 100 de ani

Lucrările de consolidare de la Planșeul Unirii, placa din beton veche și degradată din centrul Bucureștiului, sunt în plină desfășurare.

Constructorii au reușit să îndepărteze porțiunea cuprinsă între Hanul lui Manuc și Parcul Unirii și au început să toarne stâlpii de susținere.

Corespondent PROTV: „Ne aflăm pe cel mai avansat tronson al lucrărilor de aici, de la Planșeul Unirii. Constructorul spune că are un avans de o lună și jumătate pe această bucată de șantier. Suntem chiar în albia râului Dâmbovița. Apa, pe această porțiune, a fost deviată prin două conducte. Placa vechiului planșeu a fost spartă și se văd deja coloanele uriașe din beton pe care constructorii au început să le ridice. Sunt coloanele care vor susține, de altfel, noul planșeu. Practic, locul în care mă aflu acum urmează să fie umplut cu beton.”

Odată cu începerea lucrărilor, mai multe porțiuni de drum au fost închise pentru circulația auto. Însă, pentru că lucrările au avansat, începând de luni, 8 septembrie, atunci când începe și anul școlar, va fi deschis traficul auto pe Splaiul Independenței, porțiunea cuprinsă între Piața Națiunile Unite și Piața Unirii. O veste așteptată de cei care vin din vestul orașului și nu vor mai fi nevoiți să ocolească zona și să piardă mai mult timp în trafic.

Proiectul de consolidare

Demolarea Planșeului Unirii a început la sfârșitul lui iunie. La două luni distanță, autoritățile anunță deja finalizarea unei prime etape. După ce au scos placa veche din beton pe porțiunea dintre Hanul lui Manuc și Parcul Unirii, muncitorii au îndepărtat și stâlpii de susținere, vechi de mai bine de un secol.

Marius Coajă, responsabilul lucrărilor, Primăria Sectorului 4: „Era o structură veche de 100 de ani, gândită și proiectată la vremea de atunci. Constructorii deja și-au mutat utilajele pentru etapa a doua, Parcul Unirii, și vor face fix același lucru ca aici, e o chestie repetitivă. Vor face acești piloți forați, după care vor intra să desființeze planșeul și apoi vor trece la refacerea lui.”

Peste stâlpii forați, adânci de 25 de metri, va fi turnat planșeul nou din beton, care va avea o grosime de 1,2 metri. Râul Dâmbovița, care acum a fost deviat prin intermediul a două conducte, va curge peste această structură.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4: „Este o lucrare de siguranță națională, întrucât aici este un nod în care se întâlnesc traficul rutier, Dâmbovița, metroul, clădirile acestea. Este un drum pe care circulă zeci de mii de oameni zilnic. Este Tribunalul aici, Palatul Parlamentului.”

Având în vedere că zona este înconjurată de multe clădiri istorice, iar vibrațiile din timpul lucrărilor le-ar putea afecta, în șantier au fost montați mai mulți senzori care să monitorizeze nivelul trepidațiilor. Este și motivul pentru care demolarea planșeului vechi se face bucată cu bucată.

Potrivit proiectului, reparațiile la întregul planșeu ar urma să fie gata în vara anului 2027. Lucrările costă 800 de milioane de lei.

