Sinceritate dezarmantă. Reparația conductei sparte care a lăsat jumătate din București fără apă caldă a stricat-o și mai tare

25-08-2025 | 16:56
blocuri Bucuresti apa calda
StirilePROTV

Mii de blocuri din București vor rămâne în continuare, pe termen nedeterminat, fără apă caldă, întrucât reparațiile la conducta spartă din zona Splaiul Unirii au cauzat alte avarii în rețea.

Cristian Anton

Termoenergetica a anunțat luni că lucrările de remediere a avariei produse la conducta din zona Splaiul Unirii, care a lăsat 5.000 de blocuri din București fără apă caldă, au provocat alte avarii în rețea, motiv pentru care bucureștenii afectați deja de o săptămână de această situație mai au de așteptat o perioadă neprecizată.

În urma lucrărilor de echilibrare a rețelei termice și a intervențiilor complexe necesare remedierii avariei din zona Splaiul Unirii, procesele de presiune și repunere în funcțiune a sistemului au generat solicitări suplimentare asupra infrastructurii existente. Aceste manevre tehnice au dus la apariția de fisuri secundare în mai multe segmente ale conductelor de transport, situație care necesită intervenții imediate și punctuale în toate locațiile identificate”, a transmis Termoenergetica pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că avaria produsă pe 18 august a avut ca prim termen de remediere 12 ore, care s-au transformat apoi în 72 de ore. După o săptămână, doar o parte din cele 5.000 de blocuri din București au primit din nou apă caldă.

Termoenergetica: ”Apreciem răbdarea dumneavoastră”

Pentru a nu mai fi nevoită să-și încalce propriile termene, Termoenergetica nu a mai anunțat de data aceasta nicio dată pentru remedierea situației.

Echipele companiei sunt mobilizate permanent și intervin simultan în toate punctele afectate pentru remedierea completă a acestor defecțiuni. Procesul de reabilitare presupune în unele locuri sectorizarea conductei pentru depistarea exactă a spărturii, realizarea reparațiilor, reumplerea tronsoanelor și nu în ultimul rând, verificări de siguranță la fiecare etapă a procesului.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că toate resursele tehnice și umane disponibile sunt concentrate pentru reluarea furnizării agentului termic în condiții de siguranță maximă și în cel mai scurt timp posibil.

Înțelegem dificultățile pe care această situație le creează și apreciem răbdarea dumneavoastră în această perioadă de intervenții complexe în infrastructura subterană”, a mai spus Termoenergetica.

