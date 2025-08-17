Termoenergetica: Avarie majoră la intersecția Mihai Bravu – Splaiul Unirii. CET Progresu a fost oprit

Termoenergetica Bucureşti anunţă că duminică s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu.

Potrivit companiei, din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forţată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalaţiilor energetice.

Se estimează că remedierea avariei va fi finalizată în cursul nopţii de luni spre marţi, iar imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcţionare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiţii de siguranţă.

„Astăzi, 17 august 2025, s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu. Din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forţată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalaţiilor energetice”, anunţă Termoenergetica Bucureşti.

Compania precizează că echipele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti sunt mobilizate în teren încă de la apariţia avariei.

„Au fost deja montate pompe pentru evacuarea apei din galerie, iar lucrările de reparaţie sunt în desfăşurare, cu scopul de a remedia cât mai rapid situaţia. Estimăm că remedierea avariei va fi finalizată în cursul nopţii de luni spre marţi, iar imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcţionare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiţii de siguranţă.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă asigurăm că echipele noastre depun toate eforturile pentru reluarea în cel mai scurt timp a furnizării agentului termic”, se arată în anunţul Termoenergetica.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













