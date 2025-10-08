Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași are un nou director interimar. Este a doua numire în 10 zile

08-10-2025 | 17:30
Veronica Leonte, medic la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași și fost inspector la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, a fost numită director interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria”, potrivit unui anunț al conducerii Consiliului Județean Iași.

autor
Aura Trif

Decizia a fost luată în urma demisiei medicului Radu Constantin Luca, acesta renunţând la funcţie la doar o săptămână după ce fusese numit.

Cine este Veronica Leonte

Veronica Leonte este medic în cadrul Compartimentului de planificare familială la Spitalul „Cuza Vodă” Iaşi, cu atribuţii în cadrul Managementului calităţii, în special în respectarea protocoalelor şi procedurilor în cadrul spitalului. De asemenea, are competenţe în Managementul serviciilor de sănătate şi Competenţe în Medicina Muncii

”Am desemnat-o pe doamna doctor Veronica Leonte în funcţia de manager interimar al Spitalului pentru Copii Sfânta Maria. Doamna Leonte este licenţiată în medicină şi drept. Şi-a dedicat mare parte din activitatea profesională securităţii medicale şi controlului protocoalelor. Experienţa sa include 17 ani în Casa de Asigurări de Sănătate în cadrul Serviciului de control, unde a avut atribuţii legate de verificarea respectării legislaţiei în domeniul medical, a decontării serviciilor medicale, a respectării protocoalelor, atât la nivelul medicilor, cât şi al spitalelor”, a declarat Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.

A doua numire în funcţia de manager interimar

Aceasta este a doua numire în funcţia de manager interimar al Spitalului pentru copii "Sf Maria", pe parcursul a zece zile, după ce la această unitate medicală au fost depistate o serie de nereguli.

În urma unei vizite făcute la Spitalul "Sf Maria" împreună cu Corpul de Control al Prim-ministrului şi Inspecţia Sanitară, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a solicitat schimbarea managerilor de la DSP şi a sfătuit să facă acelaşi lucru şi conducerea Consiliului Judeţean Iaşi, în a cărei subordine se află unitatea medicală.

Scandalul de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași a izbucnit după ce șase copii au murit acolo, infectați cu bacteria Serratia. Al șaptelea deces a fost al unui copil transferat la București. Era pozitiv pentru bacteria periculoasă când a fost adus în Capitală și, chiar dacă testul a ieșit negativ după trei zile, medicii nu au reușit să îl salveze.

Medicul Radu Constantin Luca, şi-a dat marţi demisia din postul de director interimar al spitalului de copii ”Sfânta Maria” la doar o săptămână după ce a fost numit în funcţie în urma scandalului declanşat de moartea a şapte copii la spitalul ieşean, din cauza unor infecţii nosocomiale.

La Iași, cazurile de Serratia nu au fost raportate corect, iar ancheta epidemiologică nu a fost realizată conform normelor legale. Șefa Secției de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale nu a putut arăta când și de unde au fost prelevate teste, după apariția primului caz cu bacteria periculoasă.

Planul de supraveghere și limitare nu precizează câte infecții există și de ce tip, nu are obiective clare pentru depistarea lor și nu prevede verificări regulate pe secții. Mai mult, bacterii periculoase, precum Serratia, nu sunt incluse pe lista agenților patogeni și, practic, personalul ATI nu a avut instrucțiuni clare pentru gestionarea situațiilor de risc.

Sursa: News.ro

Etichete: iași, spital, copii, scandal, bacterie periculoasă,

Dată publicare: 08-10-2025 17:21

