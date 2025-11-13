Specialiștii în securitate cibernetică trag un semnal de alarmă. Hackerii pot controla de la distanță mașinile

13-11-2025 | 20:12
2026 va fi un an cu atacuri informatice complexe amplificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Daniel Nițoiu

Este avertismentul lansat de 90 de specialiști în securitate cibernetică reuniți la Palatul Parlamentului. Deja, hackerii nu țintesc doar infrastructuri IT importante, ci și mașinile pe care le conducem.

Cu ajutorul unui laptop, cei care testează venerabilitățile informatice din domeniul auto, au reușit să descuie această mașină și să o pornească. Mașinile moderne, care aproape se conduc singure, sunt cele mai expuse, dar nici cele mai vechi nu sunt ferite de posibile atacuri.

Kamel Ghali, specialist în securitate cibernetică din domeniul auto: „Chiar și mașinile fabricate în 2010 sau 2015, sunt dotate cu wi-fi, bluetooth, folosite uneori pentru a moderniza sistemul de operare al mașinii. Dar acestea sunt lucruri pe care și hackerii le pot exploata să instaleze programe malițioase, iar asta poate avea consecințe devastatoare.”

Pericolul nu înseamnă doar furtul mașinii sau înregistrarea unor convorbiri intime realizate prin kitul auto. Specialiștii atrag atenția autorităților că un atac coordonat în care e folosită și inteligența artificială ar putea avea consecințe economice grave.

Kamel Ghali, specialist în securitate cibernetică din domeniul auto: „Ce s-ar întâmpla dacă toate mașinile de poliție din orașul tău, ar fi atacate în același timp? Sau toate ambulanțele și toate mașinile de pompieri? Dar toate camioanele de marfă care transportă mâncare în orașe?”.

Ca să prevină astfel de atacuri, specialiștii le cer guvernanților să impună companiilor din industria auto reguli pentru siguranța cibernetică.

Andrei Avădănei, fondator „Defcamp”: „Aș spune că e nevoie de investiții în cybersecurity în România, atât din partea autorităților publice dar și din partea mediului privat. Momentan sunt inițiative izolate cu impact mic.”

Șoferii sunt sfătuiți să verifice dacă softurile instalate pe mașinile lor conțin vulnerabilități anunțate deja de companiile producătoare și să le actualizeze. Totodată să își supravegheze mașinile astfel încât hackerii să nu poată instala dispozitive spion în piesele demontabile, cum ar fi farurile.

